韓國旅遊｜遊韓必著古代韓服！ 盤點5大人氣韓服體驗 傳統、新式韓服都有

近年韓國古裝劇熱潮不斷，不少人到韓國想以親身穿上韓服，趁機體驗一下。以下為大家推薦5大人氣韓服體驗，大部分位於景福宮、北村附近，更有傳統及新式韓服供大家選擇！

西花韓服位於景福宮附近，因其絕佳的地理位置與高品質的韓服租借服務，自 2016 年底開幕以來，始終是各國旅客趨之若鶩的韓服店之一。店內同時提供男士（S-2XL），女士（XS-4XL）及兒童韓服，適合全家大小一起體驗！於KKDay訂購更可外加贈2小時體驗時間，另外它們亦設2日1夜韓服租借，大家可以慢慢體驗及打卡影相，不用趕著歸還韓服！

Hanboknam 擁有超過 500 套以上的韓服，位於全州韓屋村中心的韓屋，且不僅提供多樣的韓服及飾品，還免費提供適合的編髮造型設計，讓你留下更美好的韓服體驗。

大家可以選擇傳統韓服及主題韓服，傳統韓服為一般逢年過節時所穿著的基本型韓服。而主題韓服使用的布料則更為華麗，且有部分改良；另外，古裝劇中的王、王妃、書生等主題韓服，也包括在主題韓服中。更可以加購大頭照拍攝券，包2-30 張照片、修圖及列印1張（可發送原照片電子檔）。

傳統 / 主題韓服租借

KKday 優惠: (傳統韓服/1.5小時)HK$38/位起 (另設2.5小時/4小時/整日)

KKday 優惠: (主題韓服/1.5小時)HK$77/位起(另設2.5小時/4小時/整日)

高級韓服租借 ( 高級傳統韓服及婚紗韓服 + 髮型設計 + 包包 + 內襯裙 )

KKday優惠: (3小時)HK$247/位

KKday優惠: (1天)HK$548/位

大頭照拍攝券

KKday 優惠: (1小時)HK$110/位

最早可體驗日期：2022年10月1 日

開放時間：每天 10:00-20:00

最後入場時間 : 19:00

地址：Hanboknam韓服男全州店