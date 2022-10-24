韓國旅遊｜遊韓必著古代韓服！ 盤點5大人氣韓服體驗 傳統、新式韓服都有

近年韓國古裝劇熱潮不斷，不少人到韓國想以親身穿上韓服，趁機體驗一下。以下為大家推薦5大人氣韓服體驗，大部分位於景福宮、北村附近，更有傳統及新式韓服供大家選擇！
韓國旅遊｜景福宮西花韓服體驗
西花韓服位於景福宮附近，因其絕佳的地理位置與高品質的韓服租借服務，自 2016 年底開幕以來，始終是各國旅客趨之若鶩的韓服店之一。店內同時提供男士（S-2XL），女士（XS-4XL）及兒童韓服，適合全家大小一起體驗！於KKDay訂購更可外加贈2小時體驗時間，另外它們亦設2日1夜韓服租借，大家可以慢慢體驗及打卡影相，不用趕著歸還韓服！
KKday獨家6小時
KKday優惠: HK$132/位
兩天一夜韓服租借
KKday優惠: HK$219/位
*韓服僅需於翌日19:00前歸還即可
開放時間：每天 09:00-19:00
最後入場時間 : 18:00
歸還時間：19:00前
地址：首爾市鐘路區積善洞 11, B1
韓國旅遊｜北村Hanboknam韓服租借
Hanboknam 擁有超過 500 套以上的韓服，位於全州韓屋村中心的韓屋，且不僅提供多樣的韓服及飾品，還免費提供適合的編髮造型設計，讓你留下更美好的韓服體驗。
大家可以選擇傳統韓服及主題韓服，傳統韓服為一般逢年過節時所穿著的基本型韓服。而主題韓服使用的布料則更為華麗，且有部分改良；另外，古裝劇中的王、王妃、書生等主題韓服，也包括在主題韓服中。更可以加購大頭照拍攝券，包2-30 張照片、修圖及列印1張（可發送原照片電子檔）。
傳統/主題韓服租借
KKday 優惠: (傳統韓服/1.5小時)HK$38/位起 (另設2.5小時/4小時/整日)
KKday 優惠: (主題韓服/1.5小時)HK$77/位起(另設2.5小時/4小時/整日)
高級韓服租借 (高級傳統韓服及婚紗韓服+髮型設計+包包+內襯裙)
KKday優惠: (3小時)HK$247/位
KKday優惠: (1天)HK$548/位
大頭照拍攝券
KKday 優惠: (1小時)HK$110/位
最早可體驗日期：2022年10月1 日
開放時間：每天 10:00-20:00
最後入場時間 : 19:00
地址：Hanboknam韓服男全州店
韓國旅遊｜公主韓服
公主韓服位於仁寺洞的中心，周邊就有景福宮，昌德宮、北村韓屋村、雲衡宮、益善洞、安國洞等鍾路等著名旅遊景點。除了一般傳統韓服外，它們更準備了最近流行的高級漸層韓服。分為2小時、4小時及一天租借券，大家可按照行程時間去選擇合適的套票。
2小時租借券
KKday 優惠: (高級韓服)HK$110/位
KKday 優惠: (優質和服)HK$192/位
場次時間：10:00/ 10:30/ 11:00/ 11:30/ 12:00/ 12:30/ 13:00/ 13:30/ 14:00/ 14:30/ 15:00
4小時租借券
KKday 優惠: (高級韓服)HK$137/位
KKday 優惠: (優質和服)HK$247/位
場次時間：10:00/ 10:30/ 11:00/ 11:30/ 12:00/ 12:30/ 13:00
整日租借券
KKday 優惠: (高級韓服)HK$219/位
KKday 優惠: (優質和服)HK$384/位
場次時間：10:00/ 10:30/ 11:00/ 11:30/ 12:00/ 12:30
開放時間：每天 10:00-18:00
最後入場時間 : 15:00
地址：서울 종로구 인사동길 40 수도약국 4층
韓國旅遊｜宮女狐韓服
宮女狐韓服是位於景福宮旁邊的韓服租賃店，每天都會洗滌和熨燙韓服。在多樣設計的韓服中挑選滿意的一套，工作人員會親切地幫助您穿韓服。如果不知道適合自己的設計，可以詢問店員，親切的店員會爲你挑選適合你身高、體型的韓服！
普通(傳統)韓服
KKday 優惠: (2.5小時)HK$54/位
KKday 優惠: (4.5小時)HK$76/位
KKday 優惠: (8.5小時)HK$120/位
場次時間：10:00/ 11:00/ 12:00/ 13:00/ 14:00/ 15:00/ 16:00/ 17:00/ 18:00
時尚韓服
KKday 優惠: (2.5小時)HK$95/位
KKday 優惠: (4.5小時)HK$117/位
KKday 優惠: (8.5小時)HK$161/位
場次時間：10:00/ 11:00/ 12:00/ 13:00/ 14:00/ 15:00/ 16:00/ 17:00/ 18:00
高級韓服
KKday 優惠: (2.5小時)HK$141/位
KKday 優惠: (4.5小時)HK$163/位
場次時間：10:00/ 11:00/ 12:00/ 13:00/ 14:00/ 15:00/ 16:00/ 17:00/ 18:00
開放時間：每天 09:30-19:00 (星期二不開放)
地址：首爾市鍾路區紫霞門路3，地下1層
韓國旅遊｜北村韓屋村Oneday Hanbok韓服體驗
店家提供一般款與華麗款多樣均一價選擇，絕對能留下難忘的首爾旅遊回憶。此外，韓國政府為了推廣韓國文化，也推出了租借韓服的相關優惠！只要穿著韓服就可以免費或以優惠的價格進入景福宮等觀光景點，讓你彷彿置身朝鮮時代拍照留念。
4小時租借
KKday優惠: HK$132/位
場次時間：09:00/ 09:30/ 10:00/ 10:30/ 11:00/ 11:30/ 12:00/ 12:30/ 13:00/ 13:30/ 14:00/ 14:30/15:00
一日租借
KKday 優惠: HK$175/位
場次時間：09:00/ 09:30/ 10:00/ 10:30/ 11:00/ 11:30/ 12:00/ 12:30/ 13:00/ 13:30/ 14:00/ 14:30/15:00/ 15:30/ 16:00/ 16:30/ 17:00/ 17:30
兩天一夜租借
KKday 優惠: HK$219/位
場次時間：09:00/ 09:30/ 10:00/ 10:30/ 11:00/ 11:30/ 12:00/ 12:30/ 13:00/ 13:30/ 14:00/ 14:30/15:00/ 15:30/ 16:00/ 16:30/ 17:00/ 17:30
開放時間：每天09:30-19:00 (星期二不開放)
地址：首爾市鍾路區紫霞門路3，地下1層