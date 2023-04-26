韓國旅遊｜限時搶5間韓國人氣餐廳優惠券 9折食明洞豬腳小姐/1號烤腸/哈南豬家烤肉【內附優惠碼】

韓國一直是香港人喜愛的熱門旅遊地，不知身為韓國達人的你是否吃過以下地道美食？旅遊網站KKday精選5間首爾人氣餐廳推出美食餐券，於4月26日下午9時至30日期間輸入指定優惠碼預訂，即享低至9折優惠，名額有限，先到先得。

韓國美食｜ 黃豆炭燒燉肉湯 ( 明洞店 ) 黃豆炭燒燉肉湯是一家靠近明洞街的黃豆炭燒燉肉湯在炸醬湯中加入豆瓣醬，味道特別。不僅可以品嚐到辛辣的甘醬湯，還可以品嚐到充滿肉味的烤骨頭。 輸入優惠碼「KRFOOD5」即享95折優惠，使用日期至2023年4月30日，用完即止。 黃豆炭燒燉肉湯 Bean Siraegi Gamjatang （中） KKday 優惠: HK$202/份 (產品價值會因應匯率浮動而改變) 炭燒骨香辣（中） KKday 優惠: HK$208/份 (產品價值會因應匯率浮動而改變) 空鼻骨解酒湯 KKday 優惠: HK$51/份 (產品價值會因應匯率浮動而改變) 用餐時間：10:00 - 20:00 地址：21, Myeongdong 3-gil, Jung-gu, 首爾 (Euljiro 2-ga)

韓國美食｜ 哈南豬家烤肉烤肉套餐 ( 狎鷗亭店 ) 來到韓國當然要吃烤肉！哈南豬家烤肉店以韓國型家庭餐廳為概念，營造親近溫馨的感覺。由專人直接代為烤肉，不用擔心烤肉技術不好把肉烤焦。店內提供頂級的韓國產豬肉，包括五花肉、豬肩肉、豬頸肉等。輸入優惠碼「KRFOOD5」即享95折優惠，使用日期至2023年4月30日，用完即止。 [ 狎鷗亭羅德奧店 ] 綜合拼盤 KKday 優惠: HK$275/份 (產品價值會因應匯率浮動而改變) 2~3 人份：五花肉 180 公克＋特級豬肩肉 180 公克＋排骨 240 公克 [ 狎鷗亭羅德奧店 ] 特別拼盤 KKday 優惠: HK$392/份 (產品價值會因應匯率浮動而改變) 2~3 人份：豬頸肉 300g+橫隔膜肉 150g+頸部與里脊交接之部位(가브리살) 150g [ 狎鷗亭羅德奧店 ] 五花肉 (180g) KKday 優惠: HK$95/份 (產品價值會因應匯率浮動而改變) [ 狎鷗亭羅德奧店 ] 豬頸肉 (150g) KKday 優惠: HK$107/份 (產品價值會因應匯率浮動而改變) 用餐時間：17:00 - 23:00 地址：27, Apgujeong-ro 46-gil, Gangnam-gu, Seoul(서울 강남구 압구정로 46 길 27명원빌딩)

韓國美食｜ 往十里十里姨母家烤腸 往十里姨母家烤腸是在 Creatrip 上被選為前六名的人氣烤腸店之一。這邊的衛生跟好吃的烤腸在很多節目上都有介紹。在明洞附近的忠武路，交通非常便利。輸入優惠碼「KRFOOD5」即享95折優惠，使用日期至2023年4月30日，用完即止。 牛肉烤腸套餐 (2-3 人份 ) KKday 優惠: HK$313/份 (產品價值會因應匯率浮動而改變) 牛小腸(120g) + 大腸頭 (120g) + 牛大腸 (120g) + 肉片 (160g) + 牛心 (50g) 牛小腸 1 人份 / 牛大腸 1 人份 KKday 優惠: HK$107/份 (產品價值會因應匯率浮動而改變) 牛小腸 1 人份(160g) / 牛大腸 1 人份(200g) 大腸頭 1 人份 ( 鹽烤 ) / 烤豬大腸頭 1 人份 ( 醬味 ) KKday 優惠: HK$80/份 (產品價值會因應匯率浮動而改變) 大腸頭 1 人份(鹽烤)(200g) / 烤豬大腸頭(醬味)1 人份(200g) 用餐時間：17:00 - 21:00 地址：38-1, Chungmuro 2-gil, Jung-gu, Seoul