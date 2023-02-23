熱門搜尋:
C觀點 澳門旅遊 日本旅遊 自煮食譜 回鄉證 香港學校 姜濤 二手樓 樓市 消委會 周顯
返回
生活
2023-02-23 10:46:05

韓國旅遊｜香港入境韓國航班放寬 3月1起可經仁川以外機場入境【內附入境申請程序教學】

分享：
韓國旅遊｜香港入境韓國航班放寬 3月1起可經仁川以外機場入境【內附入境申請程序教學】

韓國旅遊｜香港入境韓國航班放寬 3月1起可經仁川以外機場入境【內附入境申請程序教學】

韓國觀光公社昨日(22)宣佈，將放寬香港旅客入境韓國措施，由3月起可經仁川以外機場入境韓國。

202331日起，從香港或澳門出發之旅客除了可透過仁川機場入境韓國，亦可透過其他城市的機場，如釜山及濟州島入境。

不過陰性檢測證明將維持，從香港或澳門入境韓國之旅客，須於出發日前[零時起計]48小時內接受PCR核酸檢測或24小時內於診所或醫院進行快速抗原測試，取得陰性結果後，上載到Q-CODE。詳情可參閱大韓民國駐香港總領事館網站

韓國觀光公社將放寬香港旅客入境韓國措施。

韓國觀光公社將放寬香港旅客入境韓國措施。

韓國入境｜K-ETA免簽許可

雖然香港本身屬於韓國的旅遊免簽國家，但受到疫情影響，現在入境韓國的大部份旅客都需要事前申請「電子旅行許可發放制度」 (K-ETA)才可以入境。而申請K-ETA只限在網上進行，申請費用約10,000韓元，約港幣$55。當申請通過後列印相關資料，屆時連同機票護照在機場辦理上機手續即可。K-ETA的使用期限為2年，申請一次便可以於2年內，免簽證無限次到訪韓國。

K-ETA網址：https://www.k-eta.go.kr/portal/apply/viewstep1.do

成功申請後會申請「Approved」的電郵。

成功申請後會申請「Approved」的電郵。

韓國入境｜填寫Q-CODE

乘坐航班到韓國時，空中服務員會向遊客提供健康狀態問卷及特別檢疫申報書，只要按自身情況填寫即可，如已經預先使用檢疫信息提前登陸系統(Q-CODE)提交資料的話，則可以省略以上步驟。

Q-CODE網址：https://cov19ent.kdca.go.kr/cpassportal/biz/beffatstmnt/main.do?lang=en

預先申請Q-CODE的話入國時便更加方便。

預先申請Q-CODE的話入國時便更加方便。

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受