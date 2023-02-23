韓國旅遊｜香港入境韓國航班放寬 3月1起可經仁川以外機場入境【內附入境申請程序教學】

韓國觀光公社昨日(22日)宣佈，將放寬香港旅客入境韓國措施，由3月起可經仁川以外機場入境韓國。
由2023年3月1日起，從香港或澳門出發之旅客除了可透過仁川機場入境韓國，亦可透過其他城市的機場，如釜山及濟州島入境。
不過陰性檢測證明將維持，從香港或澳門入境韓國之旅客，須於出發日前[零時起計]48小時內接受PCR核酸檢測或24小時內於診所或醫院進行快速抗原測試，取得陰性結果後，上載到Q-CODE。詳情可參閱大韓民國駐香港總領事館網站。
韓國入境｜K-ETA免簽許可
雖然香港本身屬於韓國的旅遊免簽國家，但受到疫情影響，現在入境韓國的大部份旅客都需要事前申請「電子旅行許可發放制度」 (K-ETA)才可以入境。而申請K-ETA只限在網上進行，申請費用約10,000韓元，約港幣$55。當申請通過後列印相關資料，屆時連同機票護照在機場辦理上機手續即可。K-ETA的使用期限為2年，申請一次便可以於2年內，免簽證無限次到訪韓國。
韓國入境｜填寫Q-CODE
乘坐航班到韓國時，空中服務員會向遊客提供健康狀態問卷及特別檢疫申報書，只要按自身情況填寫即可，如已經預先使用檢疫信息提前登陸系統(Q-CODE)提交資料的話，則可以省略以上步驟。
Q-CODE網址：https://cov19ent.kdca.go.kr/cpassportal/biz/beffatstmnt/main.do?lang=en