韓國旅遊｜2023年韓國櫻花預測 首爾4月3、釜山3月27開花 盤點5大韓國賞櫻好去處

3年未能親身到韓國賞櫻，想必大家一定很掛念漫天櫻花滿開的景色。民間氣象業者「Weather i」最新發布了2023年的韓國櫻花預測，指出今年櫻花開花的日子預計比往年提早1至7日。以下為大家介紹韓國5大賞櫻好去處，首爾及釜山都有！

首爾預計將於4月3日開花、4月10日盛開；釜山預計將於3月27日開花、4月3日盛開；濟州西歸浦則預計將於3月22日開花、3月29日盛開。不過要留意櫻花的開花時間容易受天氣變化影響，因此可能與預計的時間有所不同。

2023 韓國櫻花開花預測

韓國賞櫻好去處｜首爾：汝矣島漢江公園 漢江公園向來都是遊客熱門景點之一，一到春天就變成賞櫻勝地。不止外國旅客，就連韓國本地人都會特意到漢江公園。大家記住要叫炸雞、Pizza等外賣，一邊野餐，一邊賞櫻。 地址：首爾特別市永登浦區汝矣東路330 （汝矣島洞） 前往方法：首爾地鐵5號線汝矣渡口站2號出口

韓國賞櫻好去處｜首爾：南山公園 除了漢江公園，南山公園同樣是熱門賞櫻勝地。鄰近知名景點南山塔，每年都會舉辦櫻花季，附近亦有纜車及多條行山步道，保證每個角落都可以欣賞到櫻花！ 地址：首爾市龍山區南山公園路3號 前往方法：首爾地鐵4號線會賢站或明洞站

韓國賞櫻好去處｜首爾：首爾林 嫌以上兩個公園太多人？首爾林同樣是賞櫻勝地，但人數較南山公園及漢江公園為少。大家可以於平日早上到訪，並跟著公園提供的賞櫻路線圖，按照著櫻花路散步，感受被櫻花海包圍的感覺！ 地址：首爾特別市城東區纛島路273（Google Map） 前往方法：首爾地鐵水仁·盆唐線首爾林站3號出口

韓國賞櫻好去處｜釜山：鎮海軍港節 提到櫻花，一定少不了鎮海！被CNN評選為韓國必去景點，是櫻花最茂盛的地區，無論是慶和火車站、鎮海樓等著名景點外，還是普通一條行人路，一抬頭都可以看到滿滿的花海。一定要到余佐川櫻花隧道打卡，長達1.5km，白天可以在這裡野餐，而晚上就有余佐川星光慶典。 地址：慶尚南道昌原市鎮海區 前往方法： 從首爾出發： 於首爾地鐵3號線「南部客運站」搭乘長途巴士至「鎮海站」。 乘搭KTX到「馬山站」，再換乘760號巴士前往鎮海。 從釜山出發：釜山地鐵二號「沙上站」，於5號出口轉乘760號巴士前往鎮海。