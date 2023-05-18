韓國旅遊｜KTX直達！慶州旅遊 2日1夜行程推薦 [交通+景點篇] 粉紅芒草／鬱金香花海／Cafe一條街

不少人都會去釜山或首爾旅遊，但如果旅遊時間較長的話，其實更可以選擇快閃到慶州旅遊，車程只需要30分鐘～2小時便可直達！以下就為大家推薦2日1夜慶州旅遊的景點行程，如果已經去過首爾或釜山的話，不妨選擇到慶州體驗不一樣的韓國吧！

慶州交通｜釜山／首爾站 ⇆ 新慶州站KTX 前往慶州最方便的方法便是乘搭韓國的高速鐵道KTX，從釜山站出發約30分鐘便可到達新慶州站，而從首爾站出發則需要約2小時，因此無論去首爾或釜山旅遊，都可以順道快閃到慶州一遊！而車票票價都會因應淡旺季、繁忙時間等因素而受到影響，建議可以預先下載KTX的APP，選擇最划算的票價前往！ 基本票價： 一般席(韓圜) 特等席(韓圜) 釜山站 ⇆ 新慶州站 11,000 15,800 首爾站 ⇆ 新慶州站 49,300 69,000

慶州景點｜粉紅芒草／鬱金香花海：慶州瞻星臺 경주첨성대 慶州瞻星臺屬於慶州的遺跡之一，瞻星臺以多塊石頭組成，不過比起瞻星臺 ，附近的景色才是這個地方的特色！瞻星臺附近有着一大片草地，在春天時會是鬱金香花海，秋天則是粉紅芒草海，因此不同季節都可以與花海合照。特別推薦可以站在瞻星臺與花海中間的空地位置，然後再讓朋友越過花海拍照，這樣便可以將具有慶州特色的瞻星臺和花海一同入鏡。 開放時間：09:00 ~ 22:00 (冬季開放至21:00) 入場費：免費 地址：경상북도 경주시 인왕동 839-1

慶州景點｜池邊夜景：東宮與月池 동궁과 월지 位於瞻星臺附近的東宮與月池充滿韓國古裝劇特色，華麗的宮殿與池水相映成趣，恍如置身古代之中，建議可以換上韓服入場。而東宮與月池更是以夜景聞名，推薦選擇太陽快要落山時入要參觀，氣溫比較舒服之外，天氣好的日子更可以拍下夕陽及滿天繁星與池水的照片，一舉兩得。 開放時間：09:00 ~ 22:00 (售票與入場至21:30) 入場費：成人 3,000韓圜；青少年 2,000韓圜；兒童 1,000韓圜 地址：경북 경주시 원화로 102 안압지

慶州景點｜油菜花海／夜景之鏡：月精橋 월정교 比起首爾的景點，慶州的景點比較分散，而且每個景點都只有一項主建築物，而月精橋亦同樣，參觀時主要只會見到其橋身，因此乍看之下不會覺得有何特別。但其實若果選擇在四月初、五月頭到訪的話，便會見到橋末湖邊的油菜花海，晚上到訪的話更有可能見到「夜景之鏡」，從湖邊的反射欣賞整座橋，令整座月精橋的魅力昇華。 開放時間：09:00 ~ 22:00 入場費：免費 地址：경상북도 경주시 교동 274

慶州景點｜Cafe一條街：皇理團街 황리단길 雖然慶州普遍較首爾落後，但是仍然有韓國人最喜歡的各種新派或傳統的Cafe，屬於到訪慶州必去的皇理團街(황리단길)便是慶州最熱鬧的街道，集合夠間Cafe在街道內，更有各種專門販賣手信的店舖，絕對值得一去！街道內的Cafe更是充滿特色，例如韓屋Cafe、馬場Cafe等，而且環境較首爾恬靜，無論消閑或打卡都特別適合。 地址：경상북도 경주시 포석로 1080