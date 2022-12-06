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2022-12-06 18:08:57

韓國旅遊｜Share旅行靚相嬴韓國機票！ 韓國觀光公社送釜山/濟州雙人來回機票【內附參加詳情】

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韓國旅遊｜Share旅行靚相嬴韓國機票！ 韓國觀光公社送釜山/濟州雙人來回機票【內附參加詳情】

韓國旅遊｜Share旅行靚相嬴韓國機票！ 韓國觀光公社送釜山/濟州雙人來回機票【內附參加詳情】

韓國早於10月起已全面開關，落地後毋須做PCR及隔離。來年1月香港更可以直航飛釜山同濟州，相信會再吸引更多香港人飛韓！韓國觀光公社舉行好「相」飛韓國活動，只需要分享自己去韓國的旅行靚相，即有機會贏取釜山及濟州雙人來回機票！

韓國向來都是香港人熱門旅遊目的地之一，除了最多人去的首爾之外，釜山及濟洲亦是不錯的選擇。HK Express將於來年重新開啟香港向釜山及濟洲直航。有見及此，韓國觀光公社推出好「相」飛韓國活動，大家只需要在自己FacebookInstagram上載去韓國旅行的靚相，並將帳戶設為公開。同時標記地點及分享相關回憶，並標籤 #再次起韓 #FlytoKoreaAgain。再填寫Google Form登記聯絡資料，讚好或追蹤韓國觀光公社的FacebookInstagram，它們會選出印象最深刻的100名，送出豐富禮品。

韓國觀光公社舉行好「相」飛韓國活動。

韓國觀光公社舉行好「相」飛韓國活動。

頭兩名得獎者可得到由HK Express贊助的釜山同濟州雙人來回機票2張；第310名有HK Express A320 B-LCC 1:100 空中巴士飛機模型1架；第1130名可獲藍牙喇叭1；而31100名則有Kakao Friends雨傘1把。得獎結果將於20221223日於韓國觀光公社（香港支社）官方FacebookInstagram專頁上公佈，並以電郵形式通知得獎者。

活動日期：即日起至20221216日晚上1159

釜山海雲台 (unsplash) 釜山甘川洞文化村 (unsplash) 濟洲島 (unsplash) 濟洲島 (unsplash)
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