韓國櫻花2023｜釜山6大賞櫻一日遊推薦 必去鎮海/三樂櫻花隧道/海雲台迎月路 最平人均低至$356/位

每年的3月尾至4月中都是韓國的櫻花季，而釜山是每年韓國櫻花最早開的城市之一。以下為大家介紹5大釜山賞櫻一日遊，一次過去齊鎮海、三樂櫻花隧道及海雲台迎月路等多個賞櫻熱點！

韓國櫻花 2023 ｜鎮海粉紅櫻花一日遊｜余佐川站、慶和站｜日景 / 晚景一日遊｜釜山出發 櫻花季的鎮海被稱之為韓國最美，來到釜山當然要把握機會享受一年一度的櫻花盛開。一日遊分為白天及夜晚兩個不同時間，由從釜山直達鎮海軍港節，一邊遊覽余佐川站和慶和站，一邊欣賞櫻花之美。 【白天 Tour 】鎮海粉紅櫻花之旅 KKday 優惠：HK$307/位 (產品價值會因應匯率浮動而改變) 【夜景 Tour 】鎮海粉紅櫻花之旅 KKday優惠：HK$343/位 (產品價值會因應匯率浮動而改變) 優惠網址: https://www.kkday.com/zh-hk/product/137873?cid=13367

韓國櫻花 2023 ｜櫻花一日遊｜海東龍宮寺、青沙浦鐵道、白淺海岸村、甘川文化村｜釜山出發 除了鎮海外，釜山市區內同樣有不少賞櫻好去處。這個一日遊團會一齊過到訪Moontan Road、三益海灘鎮及溫泉川，其中三益海灘鎮附近還有廣安里海水浴場，可以一起欣賞釜山的海景。 KKday 優惠: HK$472/位 (產品價值會因應匯率浮動而改變) 優惠網址: https://www.kkday.com/zh-hk/product/131061?cid=13367

韓國櫻花 2023 ｜追櫻一日遊｜大渚秘境、三樂櫻花隧道、海雲台迎月路｜釜山出發 觀賞有「韓國最美的100條道路」之稱的三樂櫻花隧道10公里櫻花路，及釜山八景之一的迎月路，從海雲台海邊綿延 8公里的平緩坡道，因「賞月的道路」而得名迎月路。自古以來就以蔚藍的大海、白沙灘、山茶樹及松樹相互輝映呈現出的絕佳景致而被列為釜山八景之一，有釜山蒙馬特之稱。春天的時候，這裡的櫻花紛紛綻放，周邊有視野很好的咖啡廳、餐廳、畫廊等，是賞櫻的絕佳選擇之一。 KKday優惠: HK$462/位 (產品價值會因應匯率浮動而改變) 優惠網址: https://www.kkday.com/zh-hk/product/35954?cid=13367

韓國櫻花 2023 ｜賞櫻一日遊｜慶州普門觀光園地、瞻星臺、大陵苑｜釜山出發 除了釜山外，大家亦可以選擇到慶州賞櫻。一日團由釜山出發專車直達慶州，到訪慶州櫻花節，走在開滿櫻花的路上，伴隨著位於慶州市區的歷史古蹟—瞻星臺、大陵苑等。還可嘗試街上的傳統小食、購買精美伴手禮。 KKday 優惠: HK$428/位 (產品價值會因應匯率浮動而改變) 優惠網址: https://www.kkday.com/zh-hk/product/18835?cid=13367

韓國櫻花 2023 ｜浪漫追櫻巴士一日游｜隨機選擇 櫻花最茂密綻放地點｜釜山出發 大家更可以選擇乘坐巴士追櫻！櫻花情報員都將從釜山眾多景點中，隨機選擇 3 至 4 處櫻花最茂密綻放的地點，當中包括海雲台迎月路、三樂生態公園、麥島生態公園、荒嶺山、溫泉川、蓮池公園等，保證帶給遊客絕美的粉色櫻花景緻。 KKday 優惠: HK$356/位 (產品價值會因應匯率浮動而改變) 優惠網址: https://www.kkday.com/zh-hk/product/21274?cid=13367