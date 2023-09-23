韓國紅葉｜2023韓國各地紅葉時間表+必去賞楓景點／行程路線推薦 首爾市內／南怡島／和談林／雪嶽山／內藏山

又來到一年一度紅葉季！除了日本之外，韓國同樣都是賞楓熱門地。今年韓國的紅葉變色時間比上年稍微延遲，主要集中在10月中至11月初，以下就為大家整理了2023年韓國各地的紅葉時間表，以及5個韓國必去的賞楓景點推薦，若剛好到韓國旅行就千萬不要錯過一年一次的紅葉季！

韓國紅葉｜2023韓國紅葉高峰期預測 韓國紅葉的變化時間與韓國南北氣候有關，由於北面的溫度比南面相對韓冷，因此楓葉變紅和掉落的速度便較快。而2023年韓國紅葉的高峰期主要集中在10月中至11月初，在10月初可以從江原道的雪嶽山作為起點開始，一路向南發展逐漸達到高峰期，而首爾市內和周邊的紅葉高峰期主要集中在10月中至10月下旬，在最南邊的濟州則在11月初才迎來高峰期，因此規劃行程的時候最好留意所處位置屬南或北。

韓國紅葉｜韓國各地紅葉時間表 一般由紅葉初開到高峰期都需要10日起，不過由於山勢及溫度變化，每座山紅葉初開和高峰期的間距都會有所不同，以下為韓國天氣網站WEATHERi(웨더아이)及K WEATHER(케이웨더)預測的主要山峯的紅葉初開日及高峰期，不過根據數據每年平均都存有2～4日的誤差，因此日期只供參考，真實情況需要按當時氣候而定。

賞楓景點｜首爾市內 首爾市內比較少大型的樹林空間，因此比起在首爾近郊上山觀賞紅葉，更加建議市內欣賞紅葉與古色古香的宮殿相映成趣，特別推薦由昌慶宮、景福宮、昌德宮、德壽宮石牆路等造成的「五大宮殿」賞楓路線，絕對屬首爾獨有的賞楓場所。如果想在首爾市內登山的話，則推薦登上首爾市內最高山峰的北漢山，在北漢山國立公園沿途不僅有紅葉翩翩，還有2000多年歷史的北漢山城，山景與古城的配搭令秋意更加濃郁，登上北漢山頂更可以將整個首爾盡收眼底，實屬少有的旅行經驗。 其他首爾市內賞楓景點推薦： 南山塔、良才市民之林、西村湖、首爾大公園、首爾林、奧林匹克公園、湖巖美術館等。 首爾市內預計紅葉高峰期：10月29日～30日

賞楓景點｜南怡島 若要數首爾近郊的賞楓景點，便不得不提位於京畿道與江原道交界處的南怡島，受到韓劇影響，南怡島在多年前已經是遊客必去的賞楓熱點，因此每年都不乏遊客前往。而在南怡島除了可以欣賞一整片楓葉外，還有銀杏林、湖景等觀賞，絕對值得花一日時間前往！如果不想計劃行程的話，特別推薦可以參加klook、kkday等旅行網站舉辦的一日遊，既可以讓對方包辦交通，又可以順道參觀南怡島附近的景點，例如小法國村、鐵道單車、晨靜樹木園等，一次過盡享首爾近郊的樂趣。 南怡島預計紅葉高峰期：10月29日～30日