韓國紅葉｜2023韓國各地紅葉時間表+必去賞楓景點／行程路線推薦 首爾市內／南怡島／和談林／雪嶽山／內藏山

又來到一年一度紅葉季！除了日本之外，韓國同樣都是賞楓熱門地。今年韓國的紅葉變色時間比上年稍微延遲，主要集中在10月中至11月初，以下就為大家整理了2023年韓國各地的紅葉時間表，以及5個韓國必去的賞楓景點推薦，若剛好到韓國旅行就千萬不要錯過一年一次的紅葉季！
韓國紅葉｜2023韓國紅葉高峰期預測
韓國紅葉的變化時間與韓國南北氣候有關，由於北面的溫度比南面相對韓冷，因此楓葉變紅和掉落的速度便較快。而2023年韓國紅葉的高峰期主要集中在10月中至11月初，在10月初可以從江原道的雪嶽山作為起點開始，一路向南發展逐漸達到高峰期，而首爾市內和周邊的紅葉高峰期主要集中在10月中至10月下旬，在最南邊的濟州則在11月初才迎來高峰期，因此規劃行程的時候最好留意所處位置屬南或北。
韓國紅葉｜韓國各地紅葉時間表
一般由紅葉初開到高峰期都需要10日起，不過由於山勢及溫度變化，每座山紅葉初開和高峰期的間距都會有所不同，以下為韓國天氣網站WEATHERi(웨더아이)及K WEATHER(케이웨더)預測的主要山峯的紅葉初開日及高峰期，不過根據數據每年平均都存有2～4日的誤差，因此日期只供參考，真實情況需要按當時氣候而定。
賞楓景點｜首爾市內
首爾市內比較少大型的樹林空間，因此比起在首爾近郊上山觀賞紅葉，更加建議市內欣賞紅葉與古色古香的宮殿相映成趣，特別推薦由昌慶宮、景福宮、昌德宮、德壽宮石牆路等造成的「五大宮殿」賞楓路線，絕對屬首爾獨有的賞楓場所。如果想在首爾市內登山的話，則推薦登上首爾市內最高山峰的北漢山，在北漢山國立公園沿途不僅有紅葉翩翩，還有2000多年歷史的北漢山城，山景與古城的配搭令秋意更加濃郁，登上北漢山頂更可以將整個首爾盡收眼底，實屬少有的旅行經驗。
其他首爾市內賞楓景點推薦：
南山塔、良才市民之林、西村湖、首爾大公園、首爾林、奧林匹克公園、湖巖美術館等。
首爾市內預計紅葉高峰期：10月29日～30日
賞楓景點｜南怡島
若要數首爾近郊的賞楓景點，便不得不提位於京畿道與江原道交界處的南怡島，受到韓劇影響，南怡島在多年前已經是遊客必去的賞楓熱點，因此每年都不乏遊客前往。而在南怡島除了可以欣賞一整片楓葉外，還有銀杏林、湖景等觀賞，絕對值得花一日時間前往！如果不想計劃行程的話，特別推薦可以參加klook、kkday等旅行網站舉辦的一日遊，既可以讓對方包辦交通，又可以順道參觀南怡島附近的景點，例如小法國村、鐵道單車、晨靜樹木園等，一次過盡享首爾近郊的樂趣。
南怡島預計紅葉高峰期：10月29日～30日
賞楓景點｜和談林 화담숲（需提前預約）
位於京畿道的和談林距離首爾約40分鐘車程，屬首爾近郊的賞楓好去處。比起其他森林，和談林是一座集合4000多種植物的生態樹木園，內裏包含16種主題花園，遊客可以一邊乘坐單軌電車，一邊將和談林中紅葉盡收眼底。除了和談林外，附近的南漢山城同屬賞楓好去處，建議可以安排一天時間同遊兩地。由於和談林屬於生態空間，每日到訪的人數有限，需要提前預約才可進入，因此比起其他賞楓地點更恬靜舒適，有興趣的話不妨提前預約，或直接報名旅行網站或旅行社舉辦的一日遊活動。
和談林預約可能日期：10月20日～11月12日
和談林預約網址：https://m.hwadamsup.com/common/index.do
和談林預計紅葉高峰期：10月29日～30日
賞楓景點｜雪嶽山／內藏山
如果想在山上欣賞紅葉的話，雪嶽山和內藏山均屬必去的山峰，兩座山都位於規劃後的國家公園中，因此在沿途可以看到美不勝收的「紅葉隧道」，被眾多紅葉包圍的同時，還可以乘搭登山纜車，從高處將紅葉山景盡收眼底。不過兩地的紅葉初開及高峰期相差近半個月，因此建議不同時間前往韓國的遊客可以到訪相應的山峰。位於韓國北部的雪嶽山屬韓國紅葉最早變紅的主要山峰，因此可以快人一步盡收紅葉美景，推薦10月初至中旬到訪韓國的遊客前往。而內藏山則位於韓國南部，因此紅葉初開及高峰期較後，推薦10月尾至11月初到訪韓國的遊客前往。
雪嶽山預計紅葉高峰期：10月20～23日
內藏山預計紅葉高峰期：11月4～6日