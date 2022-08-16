韓國綜藝｜2022下半年必追6套韓國綜藝 超大尺度戀綜《伊甸園》/羅PD新作《地球娛樂室》

韓國的綜藝節目向來都有質素的保證，除了《Running Man》、《新西遊記》、《我獨自生活》等經典綜藝節目之外，近期亦有不少笑點十足的韓國綜藝！以下為大家整理近期最具話題的韓綜，戀愛綜藝、冒險主題、選秀節目都應有盡有！
韓國綜藝｜Biong Biong地球娛樂室
若果平日有看韓國綜藝的習慣，相信都對羅PD這個名字不陌生。最近推出最新綜藝《Biong Biong地球娛樂室》，邀請了喜劇演員李恩智、oh my girl成員MIMI、饒舌歌手李泳知、以及IVE成員安俞真為固定班底。由韓國飛到泰國，展開冒險旅程。旅行當中除了要通過不同遊戲去嬴取獎品、食物、日用品之外，亦需要抓住逃到地球的月球兔子。
4位主持雖然在拍攝前互不認識，但初次見面就像熟識多年的好友一樣，非常有火花。每集的互動及遊戲過程都令人爆笑，就連羅PD都要貼錢請她們安靜！
韓國綜藝｜少時貪探
韓國人氣女團少女時代，於今年迎來出道15週年。為紀念特別日子，推出久違的團體真人實境秀《少時貪探》。成員們將於節目中展示出私底下最真實的一面。節目中亦有不少經典場面，單單是第一集的「15週年派對」，成員們不但裝扮成不良少女，更穿上不同時期的打歌造型登場，燃起很多粉絲們的回憶。
韓國綜藝｜換乘戀愛2
於2021年爆紅的戀愛綜藝—《換乘戀愛》推出續集！今次同樣找來4對前情侶，入住同一屋簷下。觀眾們可以一邊觀看節目，一邊猜哪一對才是前度情侶。刺激感滿分之餘，後續才揭曉分手原因，更令人揪心。
韓國綜藝｜伊甸園：本能的後裔們
今年推出的《單身即地獄》一播出就成為熱話，但有不少網民都認為它的尺度完全及不上《Too Hot To Handle》。而這套全新的戀愛綜藝，單單是名字已經火辣度十足！找來8名年輕男女，入住位於濟州島的「伊甸園之屋」。全員都不可透露自己年齡與職業，只可以透過實際相處尋找真愛。
第一集男女嘉賓已穿上泳裝，上演沙灘躲避球戰。節目更要求必須男女出演者混住，大尺度的互動及狗血劇情都令觀眾驚呼連連，甚至連主持們都不滿，直言「很煩燥」。
韓國綜藝｜男人們的戀愛
男女戀愛綜藝看得多，男男配又有沒有看過？由韓國WAVVE製作的戀愛真人騷《男人們的戀愛》，首次以男性戀愛為主題。節目邀請8位男嘉賓入住「男之家」，透過8天的相處及互動尋找愛情，每晚嘉賓們都可以透過秘密電話亭，與心儀對象通話30秒。男生和男生產生曖昧的情愫，令許多網民都直呼比男女戀綜還心動！
韓國綜藝｜街頭男戰士Street Man Fighter
2021年播出的《街頭女戰士》廣受好評，Mnet再次推出男子街舞競賽節目—《街頭男戰士》。找來人氣偶像姜丹尼爾做主持，更有BoA、Super Junior銀赫及2PM張祐榮擔任評審。參加者方面，有不少都是頂級偶像御用編舞團隊如EXO、TWICE等，更有YG資深伴舞「權氏兄弟」、編舞天才崔英俊等。有追看《街頭女戰士》的觀眾一定不能錯過！