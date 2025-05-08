韓國餐廳Bingo and Cook 10周年 銅鑼灣店限定$298醬油蟹放題 旺角新開濟州燒肉副線THE JEJU

由韓國人開設的正宗韓國餐廳「Bingo and Cook」慶祝成立10周年，銅鑼灣分店特推1小時醬油蟹放題，人均低至$298就可任食醬油蟹、烏冬、炒年糕、炸雞、年糕香腸串、白飯，罐裝飲品亦可無限任飲。

醬油蟹放題逢星期一至六5:30pm-9pm在銅鑼灣分店推出，任食雄蟹$298/位，任食雌蟹$348/位，限時1小時。大家也可另加$70追加醬油鮑魚3隻、加$60點醬油蝦3隻。1小時內食完都幾趕，不過咁抵就唯有食快啲！

「Bingo and Cook」趁10周年，選址旺角朗豪坊開設全新副線韓式燒肉店THE JEJU。餐廳 環境以濟州島標誌性玄武岩地貌為設計主軸，牆身採用凹凸質感的深灰色石材拼砌，配合火山岩洞造型的燈光裝置。全場烤桌特別配置韓國訂製火山石烤盤，其天然孔隙能均勻吸收油脂，烤炙時散發獨特礦物香氣。餐廳更設有半開放式包廂，配上火山岩圍牆，打造私密的島嶼風空間

親民價品嘗濟州黑毛豬盛宴

新店THE JEJU主打獨家168小時低溫熟成黑毛豬及空運濟州直送食材，濟州島著名的黑毛豬比起一般豬肉鮮甜，油脂香氣濃厚。店內提供五花肉、豬肩肉和豬頸肉等部位，搭配特製的Meljeot(濟州鳳尾魚醬)，讓大家體驗正宗的濟州燒烤風味。

坊間燒肉店二人套餐動輒$700起，這店的二人餐僅需$400至$500，便可享用6款美食，包括濟州柑沙律，搭配4種特調醬料如胡椒鹽、粉紅岩鹽、芥末、法式芥末籽醬。餐廳引入濟州島特色菜式，有烤柑、漢拿峰梳打及濟州釜飯。招牌罈子五花肉特別加入迷迭香調味，香氣濃郁，肉質鮮嫩多汁，讓客人有如置身於火山島享用當地盛宴。