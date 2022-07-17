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2022-07-17 15:18:44

韓國Abib純淨無添加護膚

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韓國Abib找來電影《屍殺列車》女星鄭有美擔任代言人，於代言照片中展現剔透無瑕美肌。(Abib IG截圖)

韓國Abib找來電影《屍殺列車》女星鄭有美擔任代言人，於代言照片中展現剔透無瑕美肌。(Abib IG截圖)

外在污染對肌膚的傷害已經夠多，在日常護理上實在需要以天然無害的用品來修護，才能為肌膚帶來安全及具改善的效果。來自韓國的天然護膚品牌Abib，以極簡約的包裝呼應品牌對護膚的追求，選用具認證及可靠原材料，配合科研技術，推出一系列有助強化肌膚自我更生能力及防禦力，幫助減緩老化的純淨產品，品牌更獲EWG綠色安全認證，敏弱肌及孕婦亦可使用。

來自韓國智異山的魚腥草萃取

Abib皇牌系列之一的魚腥草產品，弱酸性及低敏配方成分，不會刺激肌膚，其中「魚腥草雙效防曬精華SPF50 PA++++」，蘊含韓國智異山魚腥草萃 取，質感水潤舒緩，具養膚和防曬效能，只需輕輕一抹即快速被肌膚吸收，戴上口罩仍感覺舒爽，而且配方溫和安全，小孩和孕婦亦可使用。系列中另一皇牌「二合一舒緩修復爽膚棉」，選用100%純棉紗織棉片，質感柔軟不刺激，能為肌膚進行二次清潔同時保濕，有助紓緩受刺激的肌膚，幫助鎮靜敏感泛紅，亦可修復曬後脆弱肌膚，用後感覺舒緩清新。

系列中同樣熱賣的「魚腥草鎮靜舒緩精華」，含有魚腥草萃取、冬青葉萃取及甘蔗萃取等成分，有助紓緩、鎮靜、抗炎及保濕，配合透明質酸鈉及維他命原B5保濕成分，質地輕盈清爽，用後無黏膩感，能為肌膚快速注入水分，增添光澤感。

查詢電話：2505 5023 (莎莎獨家發售)

魚腥草雙效防曬精華SPF50 PA++++ $188/50ml 二合一舒緩修復爽膚棉 $168/75片 魚腥草鎮靜舒緩精華 $218/50ml
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