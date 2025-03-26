韓國NUVOE 6合1美容儀登陸香港 一機完成潔面到護膚 快閃價$1,500送安瓶精華

不少女生家中都有幾部美容儀「旁身」，韓國最新NUVOE NU THERA-5 6合1美容儀及 NUVOE-PDRN胜肽穀胱甘肽安瓶最近登陸香港，主打多功能的全面護理，一機集合深層清潔、提升彈性、淡化細紋 、導入、改善眼周淋巴循環及舒緩肌6大功能。品牌更推出限定優惠：由即日起至3月31日，購買NUVOE NU THERA-5 6合1美容儀，即可享快閃價$1,500(原價 $1,980)及獲贈NUVOE-PDRN胜肽穀胱甘肽安瓶，讓一眾繁忙女生在家都可輕鬆享受全方位的專業美容程序。

韓國NUVOE NU THERA-5 6合1美容儀登陸香港

NUVOE美容儀主打在功能上涵蓋範圍更完整、全面，由潔面到護膚都可以一機完成。這6合1美容儀集齊6種美容功能於一身：分別是RFMode（針對皮膚彈性）、EMSMode（針對下垂毛孔）、IONMode（針對皮膚膚質）、CoolMode（針對冷卻效果）、CleaningMode（針對毛孔護理）和 EyeMode（針對眼部護理）。其中RF振動頻率高達2Mhz，其高頻輸出和微電流的技術有助美容液吸收，滲透至肌層，配合每分鐘振動13,000次的按摩功能，可全面提升肌膚狀態。

美容儀器上的LED指示燈，以5種顏色區分不同功效，而每個功能均有3級強度調節，用家可按照個人需要，選擇適合自己的頻率和溫度。配合NUVOE-PDRN胜肽穀胱甘肽安瓶一同使用，可改善肌膚水分、膚質及亮度；持續使用兩周後，更可改善皮膚彈性、毛孔下垂和臉頰凹陷問題。安瓶加入高品質精華成分，有助促進皮膚再生、加快膠原蛋白品的產生和抑制黑色素生成等功效。

NUVOE NU THERA-5 6 合 1 美容儀模式 Cleaning Mode ：深層清潔、毛孔護理、改善血液循環 高頻震動技術，有效去除毛孔污垢與老廢角質，讓肌膚潔淨透亮，幫助後續護理品吸收。 RF Mode ：射頻模式、淡化各種細紋、年輕肌膚 深層溫熱肌膚，促進膠原蛋白增生，減少細紋，提升肌膚彈力與緊緻。 ION Mode ：改善光澤和水分、吸收護理、清晰潔淨的肌膚紋理 負離子導入保濕成分，促進養分滲透肌底，增強護膚品吸收效率，達到深層滋潤的效果。 EMS Mode ：增強輪廓和彈性、改善下垂毛孔、緊緻 低頻微電流刺激肌肉收縮，提升肌膚彈性，塑造緊緻立體輪廓。 EYE Mode ：提升眼周淋巴循環、改善皺紋、改善眼周彈性 溫和按摩眼周，減少細紋與浮腫，舒緩疲勞，讓雙眸更明亮動人。 COOL Mode ：縮小毛孔、舒緩肌膚、緩解腫脹和發紅 降低肌膚溫度，緊緻毛孔，鎮靜舒緩敏感肌，讓肌膚更細緻平滑。 優惠詳情