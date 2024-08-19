頭髮易斷又易甩？頭皮護髮精華推介 喚活脆弱髮絲

頻密染燙頭髮容易令髮絲變得脆弱，加上壓力、年紀增長及環境污染等，令頭髮脫落及易斷。其實平日除了洗髮外，頭皮一樣不容忽視，洗髮後以精華護理頭皮，提供營養之餘，同時促進頭皮及毛囊健康，才可長出濃密健康秀髮。

頭皮護髮精華推介｜ LADOR 藍瓶奇蹟護髮精華 $99/13ml X 4 支 韓國沙龍級角蛋白護髮品牌LADOR最近登陸香港，品牌主打高品質、高回購率及高性價比，新推出的藍瓶奇蹟護髮精華內含高濃縮蛋白質，修復極度受損髮質，補充角蛋白、膠原蛋白及胺基酸，令頭髮時刻水潤順滑不毛躁，亮澤效果持續，養出韓系水光髮。 品牌更有新登場優惠，2024年9月30日前到Log-On(時代廣場、海港城、新城市廣場、荃灣廣場 POP-UP)及FACESSS海港城購買LADOR產品，享買2件85折。

頭皮護髮精華推介｜ PHYTO PHYTOCYANE 植萃防脫育髮安瓶精華 $650/5ml x 12 安瓶 法國護髮品牌PHYTO以全新形象再度登港，並升級王牌的PHYTOCYANE植萃防脫育髮系列，其中防脫育髮安瓶專為持續性脫髮(超過6個月)的女士而設，針對遺傳性、更年期脫髮。精華加入99%天然成分的高濃縮活性成分，抑製脫髮，同時對抗毛囊收縮，減緩脫髮，並為衰弱毛囊提供營養，重新注入活力，刺激頭髮生長，延長頭髮生長期。

頭皮護髮精華推介｜ The Body Shop 生薑護理精華 $179/50ml The Body Shop 王牌的生薑洗護系列以新配方回歸，新添加生薑根密度複合物，令頭髮更強韌、豐盈及濃密。系列新添加來自馬達加斯加社群公平貿易生薑精油，以淨化頭皮為顯著，同時具有激活細胞、促進頭皮血液循環的功效，令頭皮健康成長。精華不單滋養頭皮，同時保濕鎖水，幫助頭皮回復健康平衡。更值一提的是，社群公平貿易生薑精油全以人手採集而成，取公平貿易模式合作，收益幫助於改善當地農業技術和作保護土地。

頭皮護髮精華推介｜ Leonor Greyl 全效活髮養護精華 $990/50ml 高濃度免冲洗的育髮精華，蘊含99%天然成分，照顧各種髮質及頭皮狀況，帶來濃密、活力和光澤。精華含有豐富瑪卡萃取及印度油甘子，强化並延緩毛囊衰老，為毛囊注入活力，孕育出更强韌，濃密髮絲。綠茶及迷迭香萃取則有助對抗環境污染，平衡及淨化頭皮，長效保持頭皮健康。

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