頭髮護理｜夏日暴曬甩頭髮？！盤點6個引致脫髮壞習慣 改善髮質日常做起！

夏天除了擔心曬黑外，還需要擔心因暴曬而造成的頭髮問題，因此需要特別小心。以下就為大家盤點6個引致脫髮的壞習慣，從日常習慣開始慢慢改變髮質吧！

脫髮壞習慣｜太陽直接暴曬 炎夏伴隨著猛烈的陽光，以紫外線直射頭部的話會對頭皮產生刺激，容易造成頭皮損傷，令頭髮掉落，特別在進行長時間戶外活動時，建議戴上遮陽帽或撐傘，避免讓紫外線長時間照射頭皮。而紫外線更會令頭髮上的毛鱗片變薄剝落，當洗頭後馬上外出會容易導致斷髮、分叉等問題，因此洗頭後最好在室內逗留一段時間再外出。

脫髮壞習慣｜洗頭過少／過於頻繁 不少人會因為掉髮問題嚴重而避免洗頭，但其實需要保持正常的洗頭頻率才可以清潔頭皮，從而減少掉髮問題。大部分頭髮都是在洗髮前就已經掉落，洗頭時只是順着滑下，只要洗頭的手法溫柔，同時進行頭皮按摩以刺激頭皮，便可改善掉髮狀況。然而，過於頻繁洗頭卻會對頭皮造成負擔，因此維持最多每天一次的頻率即可。而洗頭時亦應先把洗頭水先擠在手心，加水起泡後才放置在頭皮，避免在磨擦起泡時引起脫髮問題。

脫髮壞習慣｜過度改變髮型 不少人都有電髮、染髮等習慣，但長期進行電髮、染髮、扎辮等發現改造，都會令頭髮遭受過度的物理損害，例如拉扯、高溫、化學劑等，容易令髮根受到損害，造成脫髮問題。因此建議盡量避免過度改變髮型，同時在洗髮時使用護髮素，或在吹頭時使用髮尾油，以幫助保護頭髮。

脫髮壞習慣｜重口味飲食 有些人的飲食習慣特別重口味，喜歡多糖、多鹽和多油的食物，但是鹽分卻會令頭髮內滯留的水分過多，增加細菌滋生，容易造成頭皮疾病或皮脂炎症，從而增加脫髮的機會。所以若果改善脫髮問題，可以留意自身的飲食習慣，從日常生活作出改善。

脫髮壞習慣｜洗頭水溫過高 有些人習慣在洗澡的時候同時洗頭，而因應身體的溫度，通常洗頭時的水溫都會較高，導致直接傷害毛囊，破壞頭皮表面，容易引起乾燥或脫髮問題。同時洗頭前需先將頭髮充分沾濕，然後再用手指加以按摩才可將頭皮上的使毛孔打開，讓頭皮裏的污垢可以在之後的步驟中被徹底洗淨，這樣不但可以令頭髮變得乾淨，同時可以防止脫髮問題出現。