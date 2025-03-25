頸痛｜4大壞習慣傷頸椎　教你4招護頸上班族、低頭族必看！

現代人大部份都有低頭使用手提電話的習慣，而上班族更是要長期坐在電腦面前工作，對頸椎有一定的損害。以下就為大家盤點4個傷害頸椎的壞習慣，以及4招保護頸椎的方法，大家快點戒掉壞習慣吧！

【日常傷頸壞習慣】

1. 長時間低頭

現代人經常使用手提電話，造成長時間低頭的問題。而長期低頭會令肩頸肌肉長時間勞損，容易引起頸椎問題。若果發現自己有頸痛問題的時候，需減少長期低頭的時間，例如將手提電話放在與視線平行的方向，而坐立時也要培養良好的習慣，以減低對頸椎的傷害。

2. 枕頭不合適

有些人對枕頭沒有太過講究，但過低的枕頭會令頸部韌帶長時間收緊，而過高的枕頭則不利於頸椎休息，因此需要選擇擁有合適高度的枕頭，枕頭應該將頸椎和軀幹交界的部位維持正常的水平，而非過度向下、向上或向左右偏斜。

3. 趴在桌上睡覺

上班族或學生族會在休息的時間趴在桌上睡覺，但其實這個習慣會令頸部向前傾，使頸椎與正常的曲度相反，久而久之便會導致頸椎變形、頸部肌肉疲勞，甚至引發頸椎病等。 若果真的需要在休息時間補眠，最好墊一個柔軟的靠枕作為緩衝，而不是直接用手臂當作枕頭。

4. 半躺於梳化

不少人都有在梳化上休息的習慣，甚至越坐越往下，漸漸半躺在梳化上。但卻實越是感到疲勞，越要保持頸椎及整個脊柱的正常弧度，半躺在梳化上只會加重肌肉的損傷。因此在梳化上休息的時候，建議坐直或直接平躺，而不要半躺在梳化。