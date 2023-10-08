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生活
2023-10-08 13:29:22

颱風溫黛1962年吹襲香港 183人死亡 沙田大埔成重災區（附路徑圖）

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颱風溫黛1962年吹襲香港 183人死亡（附路徑圖）（天文台官網/Lee Pak Fun）

颱風溫黛1962年吹襲香港 183人死亡（附路徑圖）（天文台官網/Lee Pak Fun）

1962年颱風溫黛（Typhoon Wanda）於9月1日至9月2日登陸香港造成183人死亡及逾7萬人無家可歸。

溫黛颱風1962年9月1日襲港，造成183死、388傷。（天文台官網/Lee Pak Fun） 溫黛颱風1962年9月1日襲港，造成183死、388傷。（天文台官網/Lee Pak Fun） 溫黛颱風1962年9月1日襲港，造成183死、388傷。（天文台官網/Lee Pak Fun） 溫黛颱風1962年9月1日襲港，造成183死、388傷。（天文台官網/Lee Pak Fun） 溫黛颱風1962年9月1日襲港，造成183死、388傷。（天文台官網/Lee Pak Fun） 溫黛颱風1962年9月1日襲港，造成183死、388傷。（天文台官網/Lee Pak Fun）

溫黛襲港 香港錄得瞬間最大陣風高達260km/h

颱風溫黛（Typhoon Wanda）於1962年9月1日至9月2日期間登陸香港，帶來巨大破壞和人命傷亡，是二戰過後造成最多人命傷亡的香港風災。溫黛的路徑非常具殺傷力，它從太平洋、南海一路推進至香港，登陸後繼續迅速向西北移動進入內陸。這種路徑令香港「食正」溫黛之最大風雨區，颱風襲港期間，香港錄得瞬間最大陣風高達260km/h，並伴隨著豪雨和暴風。許多地區的居民被迫撤離，建築物和基礎設施也受到嚴重破壞。

溫黛當年在香港造成183死、388傷的嚴重人命傷亡，另有72,000人無家可歸。大部分傷亡與沙田、大埔風暴潮帶來的建築物倒塌、洪水及山泥傾瀉有關。當時不少市民因為無法及時疏散而被困於洪水和風雨中。此外，溫黛還摧毀許多商業和工業設施被，大量農田被水淹沒，造成廣泛經濟損失。

溫黛打破了多項吹襲香港熱帶氣旋之紀錄，包括

  • 二次大戰後香港錄得的最低海平面氣壓：944百帕斯卡
  • 紀錄以來天文台總部最低海平面氣壓：953.2百帕斯卡
  • 紀錄以來天文台總部最高陣風：每小時259公里
  • 紀錄以來最高天文台一小時平均風速：每小時72海里／每小時133公里
  • 二次大戰後維多利亞港內最高風速：大老山，最高陣風為每小時154海里（約每小時284公里）
1962年溫黛路徑圖，一路由太平洋向西北偏西移動，穿過菲律賓呂宋海峽吹襲香港。

溫黛｜南掠香港

溫黛都屬超強颱風，溫黛當年一度高掛十號風球，香港長期處於其東方，即風勢最猛烈之處，導致市區風力非常強勁。同時，溫黛帶來的猛烈東北風將海水推往吐露港，加上天文大潮，造成強烈風暴潮，沙田、馬料水、大埔一帶完全被摧毀。

溫黛｜移動路徑

當年溫黛一路由太平洋向西北偏西移動，穿過菲律賓呂宋海峽吹襲香港。由於副熱帶高壓形態穩定，令溫黛移動路徑相對直接。

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