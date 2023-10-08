颱風溫黛1962年吹襲香港 183人死亡 沙田大埔成重災區（附路徑圖）

1962年颱風溫黛（Typhoon Wanda）於9月1日至9月2日登陸香港造成183人死亡及逾7萬人無家可歸。

溫黛襲港 香港錄得瞬間最大陣風高達260km/h

颱風溫黛（Typhoon Wanda）於1962年9月1日至9月2日期間登陸香港，帶來巨大破壞和人命傷亡，是二戰過後造成最多人命傷亡的香港風災。溫黛的路徑非常具殺傷力，它從太平洋、南海一路推進至香港，登陸後繼續迅速向西北移動進入內陸。這種路徑令香港「食正」溫黛之最大風雨區，颱風襲港期間，香港錄得瞬間最大陣風高達260km/h，並伴隨著豪雨和暴風。許多地區的居民被迫撤離，建築物和基礎設施也受到嚴重破壞。

溫黛當年在香港造成183死、388傷的嚴重人命傷亡，另有72,000人無家可歸。大部分傷亡與沙田、大埔風暴潮帶來的建築物倒塌、洪水及山泥傾瀉有關。當時不少市民因為無法及時疏散而被困於洪水和風雨中。此外，溫黛還摧毀許多商業和工業設施被，大量農田被水淹沒，造成廣泛經濟損失。