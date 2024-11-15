颱風桃芝｜天文台改發3號風球 落波2小時內要返工？勞工處新守則咁講

颱風萬宜｜天文台公布改發3號訊號，不少打工仔即時要趕出門口返工，但是否真的要在落波後2個小時回到公司？大家不妨參考勞工處在今年新修訂《惡劣天氣及「極端情況」下工作守則》。
颱風萬宜｜改發3號風球後何時要上班？「落波」2小時內要復工？
根據勞工處新修訂《惡劣天氣及「極端情況」下工作守則》，僱主和僱員應預早協商在8號風球、黑色暴雨警告信號取消或「極端情況」結束 後，在安全和交通情況許可下合理的復工或遙距工作安排（如適用），並在安全及交通情況許可下復工。
守則指，在8號風球、黑色暴雨警告信號取消或「極端情況」結束後，僱員可能因大量上班人士同時出門，以及惡劣天氣的影響，包括道路阻塞、公共交通服務受影響、水浸或山泥傾瀉等，而令上班受延誤，僱主應作彈性復工安排。即使事前有復工安排，亦要因應個別僱員情況，作情理兼備及彈性的處理，例如讓僱員分批復工、容許返回崗位有困難僱員遙距工作、有較寬裕的上班和復工時間。
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因應工作地點安全風險、交通情況及業務特性作調整
如工作地點因惡劣天氣受破壞而有潛在安全風險，如外牆、窗戶受損，僱主要立即進行安全檢查及採取合適安全措施，才可安排僱員返回工作地點。如工作地點有潛在危險，僱主應通知僱員暫時不要返回工作地點，直至確保安全。
除工作地點外，僱主亦應考慮僱員往返工作的路面及交通情況。如僱員在八號信號、黑色暴雨警告信號取消或「極端情況」結束後遇到實際困難，例如個別地區的道路或公共交通服務未能即時恢復，僱主應讓他們可暫時毋須復工或安排遙距工作（如適用）。
訂定有關復工安排時，應按業務運作和特性作調整，執行時僱主要考慮實際情況及彈性處理僱員個人的不同情況。
盡量在2小時內返回工作崗位 僅「示例」而非強制規定
在新修訂《守則》有一項「復工安排示例」，當中指例如在黑色暴雨警告信號 / 八號或更高信號 / 「極端情況」公布，上述警告或「極端情況」公布的指定時間在工作時間結束前3小時或以上取消或終止，僱員應盡量在2小時內返回工作崗位。但要注意此為「示例」而非強制規定，僅作僱主和僱主參考，雙方應協定及彈性處理因打風及暴雨後的返回工作崗位安排。
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颱風萬宜｜會否扣假期、工資、勤工獎或津貼？
根據新守則，僱主不可減少僱員在《僱傭條例》下有權享有的年假、法定假日或休息日，用作補償因發出八號或更高信號、黑色暴雨和其他惡劣天氣警告或「極端情況」公布而損失的工作時間。
熱帶氣旋和暴雨都是自然災害，僱員由於惡劣天氣及「極端情況」或不受控制的環境因素影響而毋須上班、提早離開工作地點、未能返回工作地點上班或及時復工，僱主須考慮每宗個案的獨特情況，不應扣減僱員的工資、勤工獎或津貼，亦不應要求僱員隨後補回因前述情況而減少的工作時數。至於僱員在《僱傭條例》下有權享有的年假、法定假日或休息日，更不應受到影響。
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僱員如根據工作安排而獲准離開工作崗位或毋須上班，工資、勤工獎或津貼應不受影響。僱員如未能在惡劣天氣及「極端情況」下依工作安排上班或未能在八號信號、黑色暴雨警告信號或其他惡劣天氣警告取消，或「極端情況」結束後準時復工，主管應了解原因，如僱員的解釋合理，不應扣減工資。如僱員未能根據工作安排的規定返回工作崗位，應先剔除一段他返回工作地點所需的合理時間後，才開始計算他沒有上班的時間。
而在8號或更高信號或「極端情況」下返回工作地點當值的指定人員，僱主應另外發放當值津貼。