颱風萬宜｜玻璃窗打風貼膠紙更危險？牛皮膠紙係首選 附膠紙漬清除神器

颱風萬宜有機會吹襲香港，而一到打風季節，不論8號風球、9號風球或10號風球，不難看到家家戶戶窗上貼上的一個個「X」，然而，打風時用膠紙貼窗是否真的有效？如果要貼膠紙在窗上防風，又應選擇哪種膠紙，以及如何貼？在查帕卡及煙花同時在本港附近移動之時，以下參考美國及本港專家的意見，看看在颱風當前，大家可以如何確保窗戶安全。

雖然香港天文台建議市民在八號烈風或暴風信號生效時，將膠紙條貼在當風的大玻璃窗上，以減輕萬一玻璃破裂時造成的損傷。但同時，美國國家颶風中心（National Hurricane Center）指，颶風來襲時，膠紙在玻璃窗上只能產生微弱的抵禦力，並不能抵受強風吹起的雜物撞擊，在窗上貼膠紙只會「浪費時間、浪費膠紙」。而且，當貼上膠紙的玻璃窗被抵受不住風力而破碎時，更易分裂成較大塊的碎片，若被隨風飛揚的大塊玻璃碎擊中，後果不堪設想。有見及此，美國聯邦 家居安全聯盟（Federal Alliance for Safe Homes）早前更發起「Go Tapeless」行動，呼籲民眾改為加裝百葉窗或耐衝擊玻璃窗應對颶風。

專家實證玻璃窗貼膠紙防風有效 點貼膠紙防風效力更佳？

在美國國家颶風中心指出用膠紙貼玻璃窗防風弊多於利之際，香港理工大學前機械工程學系工程師盧覺強曾於天文台節目《氣象冷知識》進行實驗，證明貼上膠紙後，玻璃較能抵受重物的衝擊。若果還是覺得以膠紙貼玻璃窗是比較保險的做法，市民可參考盧覺強的建議，用米字型的方式於窗上貼上膠紙。

盧覺強指出，貼上膠紙的玻璃更能抵禦破壞，而萬一玻璃破裂，玻璃碎也不會四散。

風力有機會使玻璃震盪，形成頻率震盪，當頻率震盪與玻璃本身的自然震動頻率相同，產生的共鳴效應便會把玻璃震碎，而在玻璃上貼上膠紙，便可以干擾玻璃的自然頻率，減少出現共鳴的機會。