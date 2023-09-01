颱風蘇拉｜內地客稱國泰拒中國護照登機，上網大鬧反被網民用一事Ko。

近日颱風蘇拉襲港，過百班航班需要取消，目的只為各乘客及機組人員的人生安全。而兩日前就有一名內地客稱自己於美國的甘迺迪機場（JFK）準備坐國泰去香港，卻在機場值機櫃檯排了很長時間的隊。後來聽說颱風來了，才得知不能登機，而其後地勤人員對他説的話更令他直呼「嘔心」。他指自己飛往香港的航班仍然正常起飛，但值機人員說我的護照（中國大陸護照）不能飛，不能入境，甚至不能在機場停留。後來他把遭遇放上網想獲認同，但卻反被一眾網民以1事反駁，並認為是他大驚少怪。

颱風蘇拉｜內地客美國飛香港稱國泰拒中國護照登機 該名內地客以「國泰禁止登機」為題於網上發文，指自己一早急忙拿了一大堆行李去JFK準備坐國泰去香港，但是到了機場托運櫃檯排了半天隊，之後才告知有颱風，不能登機。他表示「我這一班到香港的飛機還是正常起飛 了，但值機的工作人員說我的護照(中國大陸護照）can't fly，不能入境，甚至也不能在機場停留，旁邊的人說this doesn't make sense，工作人 : ask the government 」。 他表示當時只能多花了好幾千買別的航空公司的機票，更直言自己「實在被噁心到了」。他後來更稱國泰只給了他一張「通知書」，所以認為自己要求賠償一張新買的機票的價格並不過分。