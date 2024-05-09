飛蟻變白蟻？如何預防、處理及消滅？

落雨天氣後最讓人困擾的問題，大批飛蟻入屋絕對是其中之一。假如處理不善，飛蟻更有可能化成白蟻，在家中木材中築起白蟻巢穴，後果不堪設想！快來跟家居達人們學習預防、處理及消滅飛蟻、白蟻的有效對策！
1. 保持家中環境清爽，留意溫度、濕度
對飛蟻而言，潮濕陰暗的浴室角落、洗手盤下的收納櫃、廚房、 囤積的紙箱、雜物等，都是繁殖的好地方。木製的家品，更為它們提供食糧。因此，避免囤積紙皮等雜物，善用溫濕度計量度房間濕度，在潮濕天氣利用抽濕機、風扇、冷氣等除濕，是有效預防飛蟻和白蟻的方法。
2. 晚上避免開窗、善用遮光窗簾
飛蟻具趨光性，容易被燈光吸引。因此在晚上，關上窗戶和部分電燈可以避免飛蟻大舉入侵。同時，採用遮光功能強的窗簾，也有助防止飛蟻進屋。
3. 運用吸塵機或洗潔精水
假若飛蟻已經闖進家中，怎麼辦？不用怕，手邊有吸塵機的話，直接開動可以馬上將飛蟻吸走，而脆弱的飛蟻也會因為強大的風壓而奄奄一息。倘若是吸塵機難以接近的廚房、廁所角落，以洗潔精水或漂白水稀釋液灑向飛蟻，也能將它們淹滅。
白蟻築巢的幾個跡象
如果家居不幸受白蟻侵蝕，處理上需要小心謹慎。白蟻的破壞力驚人， 除了侵蝕木材之外，還會分泌出蟻酸，腐蝕鋼筋水泥。及早發現，才能阻止情況進一步惡化。以下是幾個白蟻已經進駐家中的跡象。
1. 在牆壁或角落上發現蟻道
由於白蟻怕光，它們會在通往蟻巢的路上，用泥土及分泌物顆粒建造出一條條「蟻道」，以避免活動時受陽光照射。蟻道通常出現在牆壁或角落上，如果在家中發現線狀的泥路，代表白蟻很有可能已經在該處築起蟻巢。
2. 敲打木製傢俬、牆壁時發出中空的聲音
白蟻以纖維物質、木頭、木製品等為主要食物，它們會蛀蝕木柱、門框、地板及木製傢俬的內部。因此，倘若在輕敲以上各處時，聽見了中空的聲音，甚至有凹陷情況，代表內部已受白蟻入侵。
3. 地板上出現飛蟻翅膀
飛蟻是正值交配期的白蟻。當它們到達適合繁殖的目的地後，便會脫掉翅膀，開始築巢。所以如果在地上發現飛蟻翅膀，卻不見其蹤影，有可能飛蟻已經變化成白蟻，潛入家中。
家中被白蟻入侵！怎麼辦？
1. 避免輕率地使用殺蟲劑
即使發現家中白蟻，千萬別以為噴射殺蟲劑便可以將他們一舉殲滅！皆因它們有可能四處擴散，在家中更隱蔽的位置築起巢穴，令處理難上加難。
2. 尋求滅蟲專家意見
白蟻擴散速度快，繁殖能力高，而且蹤跡隱蔽，單靠個人能力未必能夠將蟻穴連根拔起。 因此假如發現蟻巢，及早尋求專家的意見，運用技師專業的工具、經驗和技巧滅蟻，可謂十分重要。
原文刊登於 C9．達人