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生活
2024-03-22 13:00:00

食油推介2024｜告別滴油漏油！實測5款市售食油 邊款瓶口設計最方便？出油量更易控制？

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食油推介2024｜告別滴油漏油！實測5款市售食油 邊款瓶口設計最方便？出油量更易控制？

食油推介2024｜告別滴油漏油！實測5款市售食油 邊款瓶口設計最方便？出油量更易控制？

無論煎、炒、煮、炸，烹飪少不免要用到食油。然而，每次用油的時候，大家會不會都曾有以下煩惱——拉環拉不開或很易拉斷、瓶口處內膜撕不開、費盡力氣也撳不開；食油瓶口設計過大，難以控制用量；倒油後經常會有油殘留於瓶口及瓶身，油更會順著瓶身流至料理枱面，變相需要額外花功夫清潔等。小編最近逛超級市場時，留意到部分市面上食油的瓶口設計，特別針對用家痛點作出改良。到底改良版是否真的能夠解決問題，使用上更方便？小編精選了5款在超級市場都能輕鬆買到的食油，和大家實測一番！

以往食油大部分採用大瓶口設計，倒油後經常會有油殘留於瓶口及瓶身，油更會順著瓶身流至料理枱面，變相需要額外花功夫清潔。

以往食油大部分採用大瓶口設計，倒油後經常會有油殘留於瓶口及瓶身，油更會順著瓶身流至料理枱面，變相需要額外花功夫清潔。

5款市售食油（左起）：御品皇純正粟米油、萬歲粟米油、獅球嘜零反健康粟米油、金御膳芥花籽油及刀嘜金裝濃香花生油。

5款市售食油（左起）：御品皇純正粟米油、萬歲粟米油、獅球嘜零反健康粟米油、金御膳芥花籽油及刀嘜金裝濃香花生油。

食油推介2024｜實測1：瓶蓋易開程度

相信大家都曾經試過在開封時，拉環拉極都拉不開，使勁拉扯更立即斷掉！部分品牌亦會在瓶口處貼上一層內膜，要先扭開瓶蓋，撕掉內膜才能使用，然而內膜有機會因膠水過於牢固，撕到「一岩一窟」；亦有部分採用撳蓋式設計，有時費盡力氣也撳不開。

小編是次用作實測的食油分別有御品皇純正粟米油、萬歲粟米油、獅球嘜零反健康粟米油、金御膳芥花籽油及刀嘜金裝濃香花生油。先看瓶蓋設計，5款食油中，有3款食油的瓶蓋均採用常見的拉環式大瓶口設計，另外2款則加入嶄新元素，分別名為「調油扭扭蓋」及「EASY蓋」。

御品皇純正粟米油（左）、金御膳芥花籽油（中）及萬歲粟米油（右）均採用拉環即開的大瓶口設計。

御品皇純正粟米油（左）、金御膳芥花籽油（中）及萬歲粟米油（右）均採用拉環即開的大瓶口設計。

刀嘜金裝濃香花生油（左）採用「調油扭扭蓋」，官方表示可以自主調較出油量，惟要先扭開瓶蓋，撕掉瓶口處的內膜後，再重新裝上瓶蓋；至於獅球嘜零反健康粟米油（右）則用上全新「EASY蓋」，拔出小塞子棄掉即可使用，相對簡單方便。

刀嘜金裝濃香花生油（左）採用「調油扭扭蓋」，官方表示可以自主調較出油量，惟要先扭開瓶蓋，撕掉瓶口處的內膜後，再重新裝上瓶蓋；至於獅球嘜零反健康粟米油（右）則用上全新「EASY蓋」，拔出小塞子棄掉即可使用，相對簡單方便。

食油推介2024｜實測2：瓶口出油量控制

瓶蓋及瓶口設計不同，出油量自然亦有差異。觀乎大瓶口設計的食油，出油量是5款入面最多，特別是在滿瓶的狀態下，倒油時更見「澎湃」，若只想落少許油，出油量就會較難控制；至於「調油扭扭蓋」，實測將瓶蓋扭至不同大小後再倒油，的確可以控制出油量，然而，若想落得更少，仍然較難控制；而獅球嘜的全新「EASY蓋」是所有瓶蓋及瓶口設計中最細，以細油咀出油，少至幾滴油都能較精準控制出油量，產品標示採用防滴漏設計，倒完油後不必擔心弄髒瓶口及枱面。

不同的瓶蓋及瓶口設計，令出油量存在差異。獅球嘜的「EASY蓋」，細油咀出油設計，能較精準控制出油量。

不同的瓶蓋及瓶口設計，令出油量存在差異。獅球嘜的「EASY蓋」，細油咀出油設計，能較精準控制出油量。

獅球嘜的「EASY蓋」是所有瓶蓋及瓶口設計中最細，油塞一拔即開，相對簡單方便。

獅球嘜的「EASY蓋」是所有瓶蓋及瓶口設計中最細，油塞一拔即開，相對簡單方便。

獅球嘜的「EASY蓋」採用防滴漏設計，倒完油後亦不必擔心弄髒瓶口及枱面。

獅球嘜的「EASY蓋」採用防滴漏設計，倒完油後亦不必擔心弄髒瓶口及枱面。

經過兩輪實測，小編認為獅球嘜的「EASY蓋」略勝一籌，油塞一拔即開，不但較為簡單方便，出油量亦易於控制，少油煮食切合目前健康飲食潮流。當然若果大家烹煮煎炸食物，需要用到較為大量的食油，大瓶口設計倒油就會更加一氣呵成。

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