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生活
2025-03-12 10:00:00

食物相剋表｜菠菜+豆腐不會腎結石？柿+螃蟹或消化不良（附補救方法）

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生活冷知識｜牛奶+檸檬=肚瀉不適、消化不良？整合5組相剋食物+補救方法 錯誤配搭似中毒

生活冷知識｜牛奶+檸檬=肚瀉不適、消化不良？整合5組相剋食物+補救方法 錯誤配搭似中毒

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相信不少人都經歷過進食後，突然消化不良或腸胃不適，除了與食材新鮮度或烹調過程有關之外，錯誤的食物配搭亦有機會影響健康。以下就為大家整合5組相剋食物及對應補救方法，認清後建議分開進食，以保健康！

相剋食物｜螃蟹+柿：寒涼引致腹瀉

螃蟹屬於寒涼食品，所以建議最好不要與同樣寒涼的柿子、梨子等水果一起食用，以防因性質寒涼而導致肚痛、肚瀉等問題。而且富含單寧酸的柿子更會與螃蟹中的蛋白質結合成「鞣酸蛋白」而凝固，在胃部變成不容易消化的塊狀，引起消化不良、腸胃不適等問題，在多種因素下，建議盡量避免一起食用。

補救方法：如果不慎同時食用螃蟹和柿，建議可飲用薑茶來温暖脾胃及排走寒氣，舒緩因寒涼引致的腸胃不適。

蟹屬不少人都喜歡的海鮮，特別在秋冬旺季尤其愛吃。 杮子的果期亦在9-10月，與蟹的季節相約。 若不慎同時食用蟹和杮子，可以選擇飲用姜茶散寒暖胃。

相剋食物｜菠菜+牛奶/豆腐 ：影響鈣質吸收

菠菜含有豐富草酸，如果和牛奶或豆腐等含有豐富鈣質的食物一起食用，便會形成草酸鈣，因此坊間一般都會認為兩者一同食用，容易引起因草酸鈣造成的腎結石問題。但其實在體內形成的草酸鈣會經由糞便排出體外，而不會經由腸胃吸收，所以不用擔心共同食用而患上腎結石的風險。不過由於同時進食菠菜和高鈣質食物會減慢鈣質吸收，攝取過量更會影響腸臟蠕動，反而容易引起便秘問題，因此建議還是盡量避免一起食用。

補救方法：多吃含富含維他命C的水果，不但可以促進腸臟蠕動，還能夠幫助身體排出有害物質。

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菠菜需要含有豐富的營養價值，但同時含有減慢鈣質吸收的草酸成分。 如果菠菜與牛奶、豆腐等高鈣質食物同食，有機會影響鈣質吸收。 建議食用菠菜前預先焯水，以減少草酸的含量。

相剋食物｜牛奶+ 檸檬：腸胃不適

不少人都喜歡在茶餐廳飲用凍奶茶或凍檸茶，但其實牛奶與檸檬、橙等酸性水果一起食用的話，水果酸性會導致牛奶凝固，不但出現消化不良的情況，嚴重還會引致肚痛、肚脹、肚痾等腸胃不適，所以建議最好在飲用牛奶1小時後才進食酸性水果。

補救方法：進食如白饅頭等含鹼性的澱粉質，中和胃酸不適。

凍奶茶和凍檸茶都是不少人在茶餐廳喜歡的飲品。 奶製品本來就容易令人出現腸胃不適的問題，不適反應對乳糖不耐症的患者更甚。 任何含有酸性水果成分的食物或飲品都建議在飲用牛奶1小時後才進食。

相剋食物｜喝酒＋海鮮：引發痛風

近年愈來愈多人有尿酸過高的問題，主要與家族病史或日常生活中攝取過多嘌呤有關，從而容易引起關節腫痛的痛風症狀。而無論魚類或甲殼類海鮮中都含有大量嘌呤，再加上酒精會令身體產生乳酸，影響尿酸代謝，令體內的尿酸飆升，最終引發痛風症狀。

補救方法：飲用至少500毫升的淡鹽水，幫助身體盡快排出毒素，減少人體對毒素的吸收。

海鮮中含有大量嘌呤。 酒精影響尿酸代謝，與海鮮同食會令體內的尿酸飆升，引起痛風問題。 痛風會引致關節腫痛，痛楚嚴重更會影響日常生活。

相剋食物｜番茄+豬肝：消化不良

番茄是家常菜食材之一，但其實豬肝不但會令番茄中的維他命C氧化缺氧，影響身體的吸收率，降低其營養功效，還會引起消化不良，一起食用容易出現肚脹、肚痛等腸胃不適，因些建議做菜或點菜的時候，最好避免同時選擇含有番茄或豬肝食材的菜式。

補救方法：切忌過量食用，正常食量對健康不會有過大影響。

 

苦瓜不能和甚麼一起吃？了解功效及禁忌！（附食譜）

家常菜中少不了番茄的蹤影。 不少家庭為了補充鐵質都喜歡煲豬肝湯。 同時食用含有番茄或豬肝食材的菜式，有機會引起消化不良的問題。

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