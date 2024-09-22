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飲食
2024-09-22 07:00:00

中環美食｜22 SHIPS全新面貌遷至PMQ 新菜西班牙鯖魚/黑豬排骨/生蠔沙律

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餐廳只開晚市，繼續免收加一服務費。

餐廳只開晚市，繼續免收加一服務費。

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著名西班牙餐館22 SHIPS 屹立灣仔船街12載，剛遷至蘇豪區PMQ元創方，以全新面貌示人。餐廳由馬德里主廚及創辦人Antonio Oviedo與佳民集團創辦人 Yenn Wong 共同合作開設，新址地方更闊落，並新推12款新菜以及升級葡萄酒單。只開晚市，繼續免收加一服務費。

 

復古暖色設計充滿地中海格調。 戶外位置感覺清新。 馬德里主廚Antonio Oviedo

復古地中海風格

餐廳室內裝潢以西班牙酒窖及傳統餐館為設計靈感，質樸復古的設計充滿格調，配合溫暖色調，散發地中海風情。場內劃分為3個用餐區、1間私人包廂及1個戶外露台，可容納 60 位客人，比舊址僅容納 25 位客人更有空間感，與三五知己歎tapas送酒更加寫意自在。

新菜單涵蓋一系列西班牙不同地區菜式，如以西班牙鯖魚和紅辣椒烹調的 Marmitako重新演繹傳統巴斯克燉魚，魚皮焦脆魚油豐富；又有西班牙黑豬排骨配香口的Romesco醬和韭菜，適合一班人分享；生蠔沙律配油醋汁精緻開胃；烤西班牙八爪魚具炭烤風味，配mojo醬更增添幽香層次。

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新菜式OYSTER SALPICÓN生蠔沙律配油醋汁$78 新菜式Iberico TXULETA 西班牙黑豬排骨配Romesco醬和韭菜$248 新菜式MARMITAKO(現代方式烹調西班牙鯖魚及紅辣椒sofrito) $178 新菜式PULPO CANARIO烤西班牙八爪魚配mojo醬$208

精品食材來自西班牙小型生產商

主廚Antonio Oviedo搜羅的優質食材均來自西班牙小型精品生產商，如Castillo de Canena Arbequina 橄欖油，從1780年開始生產橄欖，歷史悠久，而且可持續發展。芝士特選由傳奇芝士製造商Rafael Báez及女兒Paloma María Jesús在西班牙阿維拉Valle del Tiétar手工製作的Monte Enebro芝士，以及Báez家族以巴氏殺菌牛奶製作的羊奶芝士Roquefort Mol。還有來自西班牙各個地區的精選伊比利亞黑毛豬火腿，包括JabugoJamon Pedro Domenec火腿或GuijueloJoselito冷切肉等。

全新飲品酒單由主廚 Antonio 及其團隊精心挑選不同的西班牙葡萄品種釀製的西班牙葡萄酒，特別將葡萄酒單升級，約 50 種西班牙葡萄酒從珍藏到特級珍藏，均來自 Lopez de Heredia Vega Sicilia等著名酒莊；精選葡萄酒包括來自西班牙 Rioja葡萄酒產區酒莊的 TempranilloViña TondoniaLopez de HerediaRioja 2011；另一款珍品為 Alion Vega Sicilia Ribera Del Duero 2016。一系列西班牙風味飲品少不了西班牙水果酒 Sangria、手工啤酒和苦艾雞尾酒。

海膽多士$288 軟滑海膽配搭馬鈴薯沙律。 西班牙XXL珍寶紅蝦海鮮飯$1,198 巴斯克芝士蛋糕$98(配煙燻 Idiazabal奶酪)

22 SHIPS
地址：中環PMQ元創方A座S109-S113(士丹頓街入口) 
電話：2555 0722 
營業時間：星期二至星期日晚上6時至11時（星期一休息）

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