人氣牛扒餐廳 Flat Iron Steak 灣仔開分店 人均只需$294！新店限定鵝肝澳洲和牛扒

人氣性價比高平鐵牛扒餐廳 Flat Iron Steak繼中環同上環店後，繼續擴展牛扒版圖，進攻灣仔區，將於11月27日開幕。新店推出限定牛扒配鵝肝，用上法國名牌ROUGIÉ鵝肝配M5 澳洲和牛夏多布里昂牛扒，2位只需$588，除起1位只不過$294。

12 月 6 晚免費享啤酒

餐廳慶祝新開幕，灣仔店將於12月6日舉行街頭派對，當晚客人可享免費啤酒及小食，更可欣賞現場音樂表演。新店重點大推的牛扒配鵝肝，M5 和牛夏多布里昂牛扒份量足 400 克，相等於14安士，牛肉軟嫩juicy，搭配絲滑的鵝肝和幽香的紅酒汁，伴上黑蒜味薯蓉、燒西蘭花苗、小甘筍和珍珠洋葱，兩位享用剛好滿足。

新店超值午市套餐牛澳洲黑毛安格斯平鐵牛扒配自家製香料牛油，僅需$168，肉汁一樣豐富，客人亦可選擇升級至7 安士黑毛安格斯廚師發辦牛扒配阿根廷青醬，香口惹味。主菜均可配香脆薯條或新鮮沙律。