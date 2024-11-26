人氣牛扒餐廳 Flat Iron Steak 灣仔開分店 人均只需$294！新店限定鵝肝澳洲和牛扒

人氣性價比高平鐵牛扒餐廳 Flat Iron Steak繼中環同上環店後，繼續擴展牛扒版圖，進攻灣仔區，將於11月27日開幕。新店推出限定牛扒配鵝肝，用上法國名牌ROUGIÉ鵝肝配M5 澳洲和牛夏多布里昂牛扒，2位只需$588，除起1位只不過$294。
12月6晚免費享啤酒
餐廳慶祝新開幕，灣仔店將於12月6日舉行街頭派對，當晚客人可享免費啤酒及小食，更可欣賞現場音樂表演。新店重點大推的牛扒配鵝肝，M5 和牛夏多布里昂牛扒份量足 400 克，相等於14安士，牛肉軟嫩juicy，搭配絲滑的鵝肝和幽香的紅酒汁，伴上黑蒜味薯蓉、燒西蘭花苗、小甘筍和珍珠洋葱，兩位享用剛好滿足。
新店超值午市套餐牛澳洲黑毛安格斯平鐵牛扒配自家製香料牛油，僅需$168，肉汁一樣豐富，客人亦可選擇升級至7 安士黑毛安格斯廚師發辦牛扒配阿根廷青醬，香口惹味。主菜均可配香脆薯條或新鮮沙律。
高質牛扒晚餐$208起
晚市套餐同樣高質抵食，11 安士黑毛安格斯平鐵牛扒或11安士澳洲黑毛安格斯廚師發辦牛扒，僅需$208起，所有套餐均可選配薯條或沙律。與家人好友來，不妨一同分享晚市限定1.2公斤斧頭扒（$988）和1公斤T骨牛扒（$988），啱晒巨胃王。其他美食不可錯過牛油汁薯條、龍蝦芝士通心粉、珍寶蟹餅配搭牛油果醬、士多啤梨紐約芝士蛋糕、濃郁的心太軟朱古力蛋糕和吉士奶昔。
Flat Iron Steak 灣仔店
地址：灣仔莊士敦道 14-16 號莊士敦閣地下
營業時間：星期一至五上午11時至晚上11 時，星期六及日上午9時至晚上 11時
網址：www.flatironhk.com
備註：由11月30日起，可於網上訂座。