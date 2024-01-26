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飲食
2024-01-26 06:30:33
日報

南區新蒲點開幕　場內美食一覽 逾70年老字號俄菜餐廳全新面貌回歸

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THE SOUTHSIDE商場 THE SOUTHSIDE商場

黃竹坑從此不再是美食沙漠！事關港鐵黃竹坑站上蓋物業發展項目，旗下佔地51萬呎的5層高新商場「THE SOUTHSIDE」目前首階段試業中，率先開放的G/F樓層有各式生活用品及民生服務設施，而餐飲食肆包括瓊芳冰廳、有名堂、研食社FOOD LAB及本地老字號俄菜餐廳皇后飯店等，亦已正式投入服務，意味著南區居民及在黃竹坑上班的打工仔，早午晚三餐都有口福啦！

時代巨輪下力求革新 裝潢改變味道始終如一

皇后飯店於上世紀50年代開業，作為一間屹立本港逾70年俄菜餐廳，不少城中名人及藝人都是餐廳的常客，去年又一城分店結業，令不少食客大嘆可惜。餐廳負責人指，黃竹坑店以全新裝潢及菜單回歸，是希望能夠讓皇后飯店這個老字號，跟隨時代的步伐繼續向前。裝潢雖變，但味道始終如一。皇后飯店的3大名菜「爺爺羅宋湯」、「皇后焗豬扒飯」及「經典俄國牛柳絲配鮮闊蛋麵」，仍然保留最傳統的製作方法，以「爺爺羅宋湯」為例，主廚每晚會先將羅宋湯內的食材炒透，而湯汁亦以牛骨長時間熬煮，並不是隨意用茄膏代替，實在令人一試難忘。 
 

THE SOUTHSIDE商場 THE SOUTHSIDE商場

瓊芳黯然銷魂飯 每日現場燒製厚切叉燒

瓊芳冰廳以時尚雅致的裝潢、特選優質食材、揉合中西創意，為食客帶來雅緻的精品港式茶餐廳體驗。首選推介「瓊芳黯然銷魂飯」，厚切叉燒採用肥瘦勻稱的梅頭肉，於現場燒製，誘人的焦脆燶邊，倒上另附的秘製頭抽，再配搭流心太陽蛋及金鳳香米，每一啖都是鹹甜香氣與鬆軟口感，認真高質！

秘製紅燒原隻乳鴿 皮脆肉嫩超Juicy

燒味作為港人的comfort food之一，在THE SOUTHSIDE除了可以品嘗到瓊芳冰廳的厚切燶邊叉燒外，有名堂的「秘製紅燒原隻乳鴿」同樣不能錯過！乳鴿每日於店內新鮮製作，獨特配方的滷水浸料，令到乳鴿上色更均勻，皮脆肉嫩，原隻上不斬件最大程度保留肉汁，一咬爆汁超juicy，難怪高峰期日賣過百隻。

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低溫慢煮滷水鴨髀 與別不同的快餐體驗

Food Lab研食社以食物研究所為概念，希望與食客由0到1共同研發並追求美味的食物。Food Lab主打的燒味、咖哩、滷味類食品，從食材著手升級，其中「滷水鴨髀套餐」，以低溫慢煮方式烹調鴨髀，而滷水汁更是由Food Lab產品研發部獨調，減低整體的油膩感；套餐午市搭配老火湯，晚市則配燉湯，令都市人在繁忙的地方吃快餐，都可以有一個優質的體驗。

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