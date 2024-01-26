南區新蒲點開幕　場內美食一覽 逾70年老字號俄菜餐廳全新面貌回歸

黃竹坑從此不再是美食沙漠！事關港鐵黃竹坑站上蓋物業發展項目，旗下佔地51萬呎的5層高新商場「THE SOUTHSIDE」目前首階段試業中，率先開放的G/F樓層有各式生活用品及民生服務設施，而餐飲食肆包括瓊芳冰廳、有名堂、研食社FOOD LAB及本地老字號俄菜餐廳皇后飯店等，亦已正式投入服務，意味著南區居民及在黃竹坑上班的打工仔，早午晚三餐都有口福啦！

時代巨輪下力求革新 裝潢改變味道始終如一

皇后飯店於上世紀50年代開業，作為一間屹立本港逾70年俄菜餐廳，不少城中名人及藝人都是餐廳的常客，去年又一城分店結業，令不少食客大嘆可惜。餐廳負責人指，黃竹坑店以全新裝潢及菜單回歸，是希望能夠讓皇后飯店這個老字號，跟隨時代的步伐繼續向前。裝潢雖變，但味道始終如一。皇后飯店的3大名菜「爺爺羅宋湯」、「皇后焗豬扒飯」及「經典俄國牛柳絲配鮮闊蛋麵」，仍然保留最傳統的製作方法，以「爺爺羅宋湯」為例，主廚每晚會先將羅宋湯內的食材炒透，而湯汁亦以牛骨長時間熬煮，並不是隨意用茄膏代替，實在令人一試難忘。

