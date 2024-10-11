味美道來｜兒時貧窮住木屋 鐵漢白手興家入口海鮮30載 打造銀城金閣海鮮廚房(有片)

七十年代末，Leo跟隨爸爸從家鄉汕頭來港，爸爸住工廠宿舍，10歲的他投靠親戚住鑽石山木屋區，靠爸爸每日給1、2元自己解決一日三餐，麵包店一袋5毫子隔夜麵包碎夠他晚餐醫肚。 Leo自小便知道要自己想辦法，勤奮努力才能三餐溫飽，放學後夜晚就在工場抹地清潔。中學畢業後，做了兩三年珠寶店售貨員，有感「工字不出頭」，得到親戚借錢的支持下，在中環街市開海鮮檔。後來他飄洋遠赴印尼島嶼發掘海產，當上入口商前線角色，透過印尼華僑潮州同鄉搭路下，在印尼購入大小漁船，自設魚排，找當地漁民往海域捕獲野生海產。

做事要做夠 200 分

面對過真正風浪、生死關頭，從小習武的Leo意志更加堅毅，碰到困難不輕言放棄，珍惜機會堅持到底，做事做夠200分。年前經營銀城金閣海鮮廚房，他堅持用當造優質食材享調好菜。「現時北方四島、俄羅斯長腳蟹開始肥；西澳、南澳龍蝦都開季；奄仔蟹仲係好靚爆晒膏。」有幾道海鮮做法細心，尤其將印尼盛產的10吋瀨尿蝦預先剝殼，蘸上薄薄的蛋白脆漿拿去炸，再與避風塘炸蒜、辣椒乾同炒。瀨尿蝦外層酥脆，蝦肉鮮甜爽口，嘗到蒜香、鹹香及輕微辛辣。又如脆米過橋石斑，將石斑或珍珠龍躉起骨切片，連蘿蔔絲一起蒸，另奉上一鍋煮滾的雞上湯，淋在嫩滑的魚片上，伴以炸到像爆谷般脆卜卜的飯粒同吃，雞湯大大提升了鮮甜味，一口能細味豐富的層次感。「最重要整好嘢食俾客人，咁就等於賣廣告！」

銀城金閣海鮮廚房

地址：長沙灣順寧道15號順景閣地下4-6號舖

電話：2360 2636

營業時間 ：11am-2:30pm，6pm-11pm