味美道來｜兒時貧窮住木屋 鐵漢白手興家入口海鮮30載 打造銀城金閣海鮮廚房(有片)

從事海鮮供應商30多年的張昆隆(Leo)，經歷過兒時汕頭家鄉窮到無飯開、來港住木屋區寄人籬下的生活，磨練出不怕艱辛、刻苦耐勞的鐵漢精神，白手興家發展海鮮貿易生意，繼而自置本地幾間舖位物業，再先後開設龍門金閣海鮮酒家及銀城金閣海鮮廚房。海鮮一條龍自給自足，將第一手最新鮮的海鮮佳餚給客人品嘗。
文：Vera 攝：靄怡
親赴印尼海島發掘海產
七十年代末，Leo跟隨爸爸從家鄉汕頭來港，爸爸住工廠宿舍，10歲的他投靠親戚住鑽石山木屋區，靠爸爸每日給1、2元自己解決一日三餐，麵包店一袋5毫子隔夜麵包碎夠他晚餐醫肚。 Leo自小便知道要自己想辦法，勤奮努力才能三餐溫飽，放學後夜晚就在工場抹地清潔。中學畢業後，做了兩三年珠寶店售貨員，有感「工字不出頭」，得到親戚借錢的支持下，在中環街市開海鮮檔。後來他飄洋遠赴印尼島嶼發掘海產，當上入口商前線角色，透過印尼華僑潮州同鄉搭路下，在印尼購入大小漁船，自設魚排，找當地漁民往海域捕獲野生海產。
風浪沉船生死一線
「我早年在印尼跟過船，同漁民去捉龍躉、蘇眉、龍蝦、瀨尿蝦，印尼海域的魚多到周圍都見到，我們一兩個星期入足廿噸海鮮。香港沒有其他人肯做我這個前線角色，太辛苦、太大風險了。以前曾經遇過幾次海盜劫匪揸槍指住我，他們目的為求財，最後錢銀可以解決到。之後每次去印尼收海鮮，我都會袋定兩支棍同厚藤防衛。相對暴風沉船卻沒辦法，哭也沒用，要想辦法逃生。我和同事曾遇上超過十米至廿米高巨浪翻船，我們用麻繩將空水桶綁在一齊，在大海飄浮了一日才得救，送入醫院時全身皮膚青白沒有血色，吊了幾日鹽水，嚇親爸爸媽媽。」Leo細說30年前在印尼收海產的驚險往事。
做事要做夠200分
面對過真正風浪、生死關頭，從小習武的Leo意志更加堅毅，碰到困難不輕言放棄，珍惜機會堅持到底，做事做夠200分。年前經營銀城金閣海鮮廚房，他堅持用當造優質食材享調好菜。「現時北方四島、俄羅斯長腳蟹開始肥；西澳、南澳龍蝦都開季；奄仔蟹仲係好靚爆晒膏。」有幾道海鮮做法細心，尤其將印尼盛產的10吋瀨尿蝦預先剝殼，蘸上薄薄的蛋白脆漿拿去炸，再與避風塘炸蒜、辣椒乾同炒。瀨尿蝦外層酥脆，蝦肉鮮甜爽口，嘗到蒜香、鹹香及輕微辛辣。又如脆米過橋石斑，將石斑或珍珠龍躉起骨切片，連蘿蔔絲一起蒸，另奉上一鍋煮滾的雞上湯，淋在嫩滑的魚片上，伴以炸到像爆谷般脆卜卜的飯粒同吃，雞湯大大提升了鮮甜味，一口能細味豐富的層次感。「最重要整好嘢食俾客人，咁就等於賣廣告！」
銀城金閣海鮮廚房
地址：長沙灣順寧道15號順景閣地下4-6號舖
電話：2360 2636
營業時間 ：11am-2:30pm，6pm-11pm