味美道來｜情侶檔風雨同路 守護半世紀印尼餐廳

印尼菜名物巴東牛肉，是1975年佐敦開業的峇里餐廳招牌菜，醬汁又香又濃，送飯極品。餐廳現在由第二代Joanne與識於微時的男友Johnny打理，四年前遷往尖沙咀，由老套昏暗裝潢搖身一變成摩登清新風格，保持不變的卻是招牌菜的味道。 文：Vera Gee 攝：陳奕釗

攜手挽回老字號尊嚴 Joanne的爸爸媽媽是典型勤力拼搏的印尼華僑，昔日餐廳24小時營業，她小學放學後便回到餐廳做功課，幫手落單傳菜，沒有童年玩耍自由，自小對餐廳反感。後來在澳洲大學攻讀會計商科，畢業回港後本來想投身四大會計師行工作，但因媽媽心臟病離世，不忍心爸爸獨自傷心操勞，於是放棄自己的理想，協助爸爸打理餐廳，陪伴他。然而上一代和下一代在營運細節上總是意見不合，Joanne心裡感到不是味兒。到爸爸七十多歲患上老人痴呆，一整年忘記交舖租，決定退下火線，將餐廳交給她接棒。看著眼前一片爛攤子令她很想放棄，男友Johnny卻鼓勵她、扶持她大膽向前行，他深信老字號有存在意義和價值，燃起與女友一起盡努力經營餐廳的一團火，守護老字號應有的尊嚴。

六小時製作心機黃薑飯 他們將餐牌多餘的港式食物刪除，保留較受客人歡迎的印尼菜。印尼大廚Sabar在餐廳由學徒做起，忠心效力31年之久。Joanne小時候上學放學由他接送，家人與他感情深厚，他未婚前甚至讓他同住屋簷下。Sabar最拿手招牌巴東牛肉，落足印尼香料月桂葉和石栗，加入香茅、紅椒粉、紅葱頭、蒜頭等超過10種香料磨粉，煮成香濃基底醬，再混入洋葱醬一起燜牛肉。他們選用牛味重、筋肉相間帶爽的美國牛𦟌，燜三四小時至肉質腍軟入味，配幽香不膩的黃薑飯是惹味絕配。蒸製黃薑飯前後花上六小時，用新鮮黃薑、黃薑粉、香茅、檸檬葉、斑蘭、月桂葉，與珍珠米浸水，然後分兩次加入不同香料及椰汁蒸飯，吸透清香。他們每天也用綠豆粉及斑蘭葉手製滑嘟嘟珍多條。

賣相革新吸引年輕一族 Johnny擅長在賣相上融入創新構思，用兩種顏色的竹炭及五穀雜糧麵包做咖央多士、又用椰皇盛載印尼咖啡溝椰皇水，造型悅目IGable，吸引年輕人。「印尼菜算是少眾菜系，做印尼菜的餐廳愈執愈多，老店第一代退休就沒人接手。兩年前爸爸過身後，我更加覺得要保留爸爸媽媽唯一留下來的東西，希望更多年輕人願意嘗試我們的印尼菜。」Joanne說。 峇里堂

地址：尖沙咀彌敦道176號The Nate 3樓

電話：9859 1579

營業時間：星期一、三至五12nn-3:30pm，6pm-9:30pm；

星期六及日12nn-4:30pm，6pm-9:30pm，逢星期二休息

