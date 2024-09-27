綽號「營廚」的營養師大廚盧思偉（Marco Lo），戰勝抑鬱症後，重拾正向積極態度，參加多個廚藝比賽屢獲大獎 。早前與港青YMCA合作開社企食店，以奪得金獎的藥膳椒麻雞為招牌，炮製$38街坊價手撕雞飯，其他飯類一律同價，將健康有營養又美味的食物帶給深水埗區內基層大眾。

Marco憑藥膳椒麻雞奪得2024年大灣區創新創意 廚藝大賽鑽石獎 ，2023年又贏得粵港澳名廚大賽匠心獎、粵港澳名廚美食創意大賽金獎。他早年在國內考獲高級公共營養師資格，擁有中式藥膳及地中海健康飲食法的知識，致力推廣健康飲食。他熱心助人，平時做義工煮餸派飯給基層長者及街頭露宿者，與港青一拍即合，在港青位於長沙灣順寧道的大樓地下舖位，以平租開設這家藥膳椒麻雞專門店。省了昂貴舖租，食物定價可以相對調低，原隻重兩斤多的金獎藥膳雞才售$150，比坊間食店的雞平一截。

30 種香料藥材製滷水

他不賣肉質太腍不結實的雪藏雞，特別挑選飼養足120日的三黃雞，夠肉味又厚肉，在深圳屠宰後立即運來本地，肉味與肉質都較新鮮。他調配了30種香料及藥材製作藥膳滷水，藥材有川芎、白芷、當歸、沙參、玉竹等；香料有香葉、丁香、指天椒、二荊條、青紅花椒等。此滷水秘方結合中式藥膳及地中海健康飲食原理，沒下白糖及豉油，純以羅漢果及羅漢果糖代替，取其天然顏色及甘甜味道，適合進行生酮飲食的人士。

Marco掌握煮雞的火候，保持雞肉嫩滑鎖著肉汁。先將雞放入藥膳滷水內煮20分鐘，然後轉用另一鍋常溫的藥膳滷水浸2.5小時，在一熱一冷熱脹冷縮的原理下，令雞肉吸汁更入味，避免令雞肉過熟變韌。香飯加入雞汁、乾葱及花椒藥材包同蒸，令飯粒吸收各種香味。