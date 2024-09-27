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飲食
2024-09-27 14:00:00

味美道來｜社企小店長沙灣金獎藥膳椒麻雞 戰勝抑鬱症營廚 炮製$38嫩滑手撕雞飯惠及基層(有片)

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街坊小店以藥膳椒麻雞為主打，不收加一。

街坊小店以藥膳椒麻雞為主打，不收加一。

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綽號「營廚」的營養師大廚盧思偉（Marco Lo），戰勝抑鬱症後，重拾正向積極態度，參加多個廚藝比賽屢獲大獎 。早前與港青YMCA合作開社企食店，以奪得金獎的藥膳椒麻雞為招牌，炮製$38街坊價手撕雞飯，其他飯類一律同價，將健康有營養又美味的食物帶給深水埗區內基層大眾。

文：Vera Gee 攝：陳奕釗

手撕椒麻雞飯$38 屬BB辣級別，嗜辣的客人可要求加辣。 手撕雞即叫即製，保存肉汁，澆上自製椒麻醬，麻辣香口。 「營廚」Marco Lo身兼店主、中式烹調二級技師、高級公共營養師不同身份。 Marco憑藥膳椒麻雞奪得2024年大灣區創新創意廚藝大賽鑽石獎。 Marco與港青合作舉辦不少免費營養飲食知識課程及工作坊，讓基層大眾吸收健康知識。(Marco提供照片) Marco常常與其他廚師做義工，為長者親手烹調愛心美食慈善宴。（Marco提供照片)

憑藥膳雞奪廚藝鑽石獎

Marco憑藥膳椒麻雞奪得2024年大灣區創新創意廚藝大賽鑽石獎2023年又贏得粵港澳名廚大賽匠心獎、粵港澳名廚美食創意大賽金獎。他早年在國內考獲高級公共營養師資格，擁有中式藥膳及地中海健康飲食法的知識，致力推廣健康飲食。他熱心助人，平時做義工煮餸派飯給基層長者及街頭露宿者，與港青一拍即合，在港青位於長沙灣順寧道的大樓地下舖位，以平租開設這家藥膳椒麻雞專門店。省了昂貴舖租，食物定價可以相對調低，原隻重兩斤多的金獎藥膳雞才售$150，比坊間食店的雞平一截。

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浸煮三黃雞的滷水以天然羅漢果及羅漢果糖取代白糖及豉油，食法較健康。 金獎藥膳雞$80半隻 藥膳滷水雖有辣椒及花椒成分，卻不辣不鹹，藥材味溫和。 雞肉厚身嫩滑，藥膳入味，麻香突出。 香飯加了雞汁、乾葱及花椒藥材包同蒸，令飯粒吸收各種香味。 麻辣肉燥豆花飯$38 微辣滲麻香，刺激胃口。（後）羅漢果糖漬番茄$20 番茄甘甜清新。 慢煮原隻元蹄$75 同樣以藥膳滷水慢煮，元蹄500克重夠多肉。

30種香料藥材製滷水

他不賣肉質太腍不結實的雪藏雞，特別挑選飼養足120日的三黃雞，夠肉味又厚肉，在深圳屠宰後立即運來本地，肉味與肉質都較新鮮。他調配了30種香料及藥材製作藥膳滷水，藥材有川芎、白芷、當歸、沙參、玉竹等；香料有香葉、丁香、指天椒、二荊條、青紅花椒等。此滷水秘方結合中式藥膳及地中海健康飲食原理，沒下白糖及豉油，純以羅漢果及羅漢果糖代替，取其天然顏色及甘甜味道，適合進行生酮飲食的人士。

Marco掌握煮雞的火候，保持雞肉嫩滑鎖著肉汁。先將雞放入藥膳滷水內煮20分鐘，然後轉用另一鍋常溫的藥膳滷水浸2.5小時，在一熱一冷熱脹冷縮的原理下，令雞肉吸汁更入味，避免令雞肉過熟變韌。香飯加入雞汁、乾葱及花椒藥材包同蒸，令飯粒吸收各種香味。

藥膳滷水混合30種香料及藥材，包括川芎、當歸、沙參、玉竹等。 滷水的藥材、辣椒香料及羅漢果，分開包裝來熬煮出味。 特別挑選飼養足120日的三黃雞，在深圳屠宰後立即運來本地，肉味與肉質都較新鮮。 將三黃雞放入滾水輕灼之後，再浸冰水令肉質收縮，然後用滷水浸煮雞肉可防止雞皮爆開。 牆壁掛上各個廚藝大賽獎牌。

關懷弱勢社群

「我患過抑鬱症是過來人，深深體會有身邊人支持很重要。透過這間餐廳做社會服務，與港青合作舉辦不少關於營養飲食的免費課程及工作坊，讓基層大眾吸收健康知識。在餐廳舉行了不少慈善宴，端午節一班義工一齊包粽，派給區內長者。大家盡所能回饋社會，是很有意義。」

金獎藥膳椒麻雞
地址 :長沙灣順寧道338號豐盛居地下1號舖
電話：2281 6020
營業時間：12nn-8pm
備註：金獎藥膳雞數量有限，購買前請致電預訂。
 

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