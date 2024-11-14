味美道來｜荃灣幸福麵館食車仔麵傳遞幸福 8小時熬製無味精豬骨湯(有片)

Mandy的童年時代家住荃灣享成街，內心有一份情意結，開車仔麵店都指定這條街道。她將小店命名為「幸福麵館」：「我希望將幸福傳遞給客人，每一個人都值得擁有幸福。」 文：Vera Gee 攝：釗

店員服務細心周到 Mandy希望客人即使吃碗平民車仔麵，也能嘗出幸福滋味。雖然是小店模式，她從女性細心角度出發，在每一小節上為客人設想，培訓店員待客有禮，服務周到。店員為客人遞杯暖水，會主動說：「請慢用！」客人離開時，店員微笑說：「多謝晒！下次見，bye bye！」不單環境潔淨企理，餐桌椅子亦比一般餐廳的大張，有寬闊空間放麵、小食及飲品，不會覺得擠迫，盡力提供舒適貼心的環境。

行家取笑不用濃縮湯精 她們為客人炮製每碗麵的心態，如煮給小孩子吃的一樣，標準是要有品質。幸福元素在於無味精豬骨湯，每天用上數十斤豬骨及8隻雞真材實料熬湯，熬製至少8小時呈奶白色，肉骨鮮味天然。曾有餐飲行家笑Mandy傻瓜，有方便省工夫兼味道效果相近的濃縮湯精不用，反而用花時間高成本的方法，但她認為由原食材按照完整流程炮製出來，才切合幸福感。比較具特色的餸料有潮州蝦餅、墨魚餅、牛肉餅，牛味濃重。紅腸看似平凡卻非一般貨色，而是加入了玫瑰露製成，帶玫瑰露香味。八寶車仔麵多達8款餸料，有牛筋丸、柱侯牛腩、滷水豬皮、豬紅、咖喱魷魚、長洲大魚蛋、秘製蘿蔔及時菜，豬皮滷得腍而入味，蘿蔔清甜無渣，大大碗只售$58；3餸車仔麵連凍飲亦只不過$48而已。

關心每位客人感受 她們選用新鮮河粉及油麵，每晚清不留過夜；麵款又會提供菠菜麵及淮山麵，每碗車仔麵的麵量落足1.5份麵，客人都大為受落。 有位附近上班隔兩三天就來光顧的客人黃先生表示：「出品質素比最初有改善，最欣賞這店的服務，每位店員都友善，幾好招呼。」Mandy一直有做問卷調查收集客人意見，關心每位客人感受。她知道有些客人偏濃重口味，於是精選了多種調味醬，包括最多街坊選擇的微辣秘製魷魚汁、重花生香味的沙嗲汁、牛腩汁、滷水汁、瑞士汁、咖哩汁及辣椒油。曾經有客人因為隔鄰食客嘈吵而黑面，她們主動送上一碟腐乳通菜安撫對方，盡力讓食客能體驗簡單生活中的小確幸。

幸福麵館 地址:荃灣享成街6號香城大廈地下

電話:2882 8822

營業時間:11:15am-9pm