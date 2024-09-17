來自潮州家庭的陳儀興飯店，歷史數起來超過半世紀，由五十年代於徙置區樓梯口推車仔賣牛雜粉麵起家，到六十年代在東頭邨扎根，做潮州打冷小菜。及後80年代隨着東頭邨改建，飯店遷移至新蒲崗，再開枝散葉發展陳儀興尚潮樓，靠的是家庭成員之間的初心。

全家初心一致 擦亮家族招牌

創辦人叫陳億桐，幾乎每日都有不少客人問第二代揸fit人陳星（綽號星哥），陳儀興名字的由來，但星哥想保持神秘，不公開店名的秘密。星哥是家中長子，對下有四個妹妹及一個弟弟。他擔當領航角色，站在前頭帶領弟妹發展家族企業，包括牛雜粉麵店、桂林米線、玫瑰火鍋、尚潮樓，統統都歸陳儀興名下，每人各司其職負責不同副線分店，保持團結凝聚力。「我們潮州人不怕辛勞，全家人的初心都是擦亮家族老字號陳儀興三個字，不想被別人喝倒彩，按部就班發展企業，由菜種、格局、形象、品牌，我們都不斷在提升進步。」星哥說。

幾年前他們開設陳儀興尚潮樓，走古法老派潮州菜路線，重現將近失傳手工潮汕菜式，如鴿吞翅、清燉荷包鱔、古法炸粿肉、傳統普寧灌漿等。其中鰂魚涌店限定供應的手工禾香鴿，由坊間鮮見手工菜禾香鴨演變出來，工序繁複，先將乳鴿去骨架起肉，留下完整鴿皮外殼，然後釀入炒好的糯米、松子、蝦米、瑤柱，把它封口先蒸後炸。外皮金黃酥脆，餡料飽滿，糯米吸收所有材料的香味。