味美道來｜跑馬地錦汶館廚神 正能量戰士私房菜(有片)

綽號「刀哥」的李灼汶師傳，16歲入行，師承「亞太區廚皇教父」、東海和海都海鮮酒家創辦人鍾錦（錦哥）。自錦哥去世後，刀哥10年前在尖沙咀自立門戶開設私房菜館錦汶館，年前搬來跑馬地。以師父與自己的名字命名菜館，延續對廚藝執著的廚師魂。

嚴師啟發敬業樂業

刀哥廿幾歲已晉身海都海鮮酒家大廚，對錦哥嚴厲的教誨銘記於心。有次錦哥不滿師傅們沒有用掃清潔不銹鋼網篩，而是走捷徑將網篩拍幾下了事，盛怒下用網篩當網球拍般拍打刀哥，罵他身為大廚不懂管教下屬。跟隨嚴師廿載歲月裡，啟發他敬業樂業，注重工作每個細節，甚至看重與客人交流，聽取客人意見，對他主理私房菜終生受用。私房菜只有他一人下廚，每日親自去灣仔街市及鵝頸橋街市差不多10個相熟檔口買餸，又指定去老字號麵廠購買優質麵餅，烹調當晚盛宴。

早年東海海都首創名菜花雕蒸蟹，他至今烹調了三十年，深得座上客歡心。他選用鮮甜的菲律賓海紅蟹，熟客大愛蟹汁混合了花雕的酒香以及湖北蛋的蛋香，吃畢蟹後用汁撈鳥冬吃。美味秘訣在於蒸的時間和花雕的份量，酒味太重會涸喉，酒量太輕又會淡味不夠香。他愛吃新鮮雞，買鮮雞時會叫街市檔主留起雞油，回舖後自己下葱煉雞油，連蟹一起蒸，更加香。