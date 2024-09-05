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飲食
2024-09-05 23:15:00

味美道來｜HKS by雞功房父子檔齊心炮製滋補黃酒雞湯麵(有片)

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兩父子同心堅持「做好一件事，不只是做件事」的原則。

兩父子同心堅持「做好一件事，不只是做件事」的原則。

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紅褲子出身、掌廚四十多年的Sogee於7年前在上環自立門戶創辦雞功房，一直與大仔拍住上，兩父子同心堅持「做好一件事，不只是做件事」的原則，令食店成為區內人氣爆場舖。

文：Vera Gee 攝：林俊源

(左) 雞功房及HKS創辦人Sogee對出品態度嚴謹，大兒子Terrance自小受感染，父子齊心做好出品管理。 黃酒煮雞湯上海幼麵 $79（晚市限定） 配料有去骨日本千味鳥雞胸肉、黃酒煮蛋、鮮腐竹、桃膠、杞子及雲耳。 鮮藤椒川香雞撈麵配客家黃酒雞湯 $88 雞件厚肉富有雞味，老字號雙喜鮮油麵沾上藤椒油的麻香和蝦油的膏香。

蒸粟米雞原汁原味

Sogee自認執著：「我是客家人，將雞肉擦了鹽拿去蒸，連骨都有味。雖然雞肉浸滷水較易處理，蒸雞相對較花時間，賣相亦不及浸滷水般美觀，但蒸出來熱辣辣，雞肉鎖著肉汁，肉質最鮮味好吃。」他指定挑選3斤重以粟米餵飼的無激素雞，比坊間常用2斤重的雞大隻多肉、更重雞味。蒸的時間恰到好處，肉質堅挺入口鮮嫩。8年來累積了一班忠實「雞迷」，曾經有位男熟客即場幹掉一隻豉油雞，再加半隻海南雞，令他最難忘。

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海南雞肉質有彈性，雞味重。 雞功房選取3斤重以粟米餵飼的雞來做豉油雞及海南雞，大隻厚肉。 黃酒雞湯的黃酒是Sogee從家鄉客家直送，酒香幽幽，加上連皮老薑帶出辛香。

$100樓下嘗蟹肉和牛

最近他在同一條街開分店HKS，標榜出品精緻融合風味，繼續將上環女客人至愛的招牌客家黃酒雞湯大派用場，加入薑、當歸、黨參、紅棗、杞子、蟲草花一齊煲，配日本千味鳥雞肉、雞湯煮蛋、桃膠、寧夏杞子、上海麵，藥膳味溫和暖胃，滋補養顏。新店將受歡迎的上品私房菜作麵食，熬蟹湯同燜鮮蟹肉乾燒伊麵、熬牛骨清湯燉和牛臉頰，以八、九十多元親民價全日供應，即點即煮，端給客人仍保持新鮮熱辣辣。

 

傳統鮮蟹肉乾燒伊麵 $98 鮮拆的紅蟹及三點蟹肉重蟹味，每條伊麵索了蟹湯精華，勝在毫不油膩。 清燉和牛臉頰、和牛丸及牛筋配新竹米粉 $88 澳洲和牛臉頰充滿膠質彈性，牛骨湯清澈，蘿蔔鮮甜入味。 羅漢果金銀花白菊花茶(左)、陳皮無花果雪梨茶(右) 各$27 兩款清潤飲品是Sogee在新冠疫情期間，開始煲給客人潤肺潤喉的。 雞功房分店HKS開在同一條街。

父子爭拗卻沒隔夜仇

32歲大仔Terrance從15歲開始兼職入廚房幫爸爸手，以前年少的他為了方便省時走捷徑，與爸爸總是意見不合有摩擦。譬如雞肉剛蒸好，他立刻拿去斬；但爸爸堅持要預留時間，用保鮮紙把雞包封，鎖著肉汁防止揮發。又譬如他用濕枱布抹枱面，爸爸不滿，一定要用火酒消毒，枱邊隙縫要抹得一乾二淨。每次火星撞地球，爸爸氣得有幾次在眾人面前趕兒子離開舖頭，兒子還以顏色將手上用具扔落地宣洩怒氣。當大家分開冷靜一下，轉頭又會搭膊頭和好。「始終都是一家人，我們兩父子從來沒有隔夜仇。幾年前女兒出生，我做了爸爸之後，更體會到爸爸的角色，明白爸爸要求高也是為下一代好。」Terrance說。他心中一直銘記爸爸的身教-----「做好一件事，不只是做件事」。現在營運兩間舖，兩父子分工補位，合力做好每道出品給客人。

HKS by雞功房

地址：上環蘇杭街57號AKVO酒店地下
電話：3480 8841
營業時間：星期一至六11am-9pm，星期日休息
 

 

 

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