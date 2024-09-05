紅褲子出身、掌廚四十多年的Sogee於7年前在上環自立門戶創辦雞功房，一直與大仔拍住上，兩父子同心堅持「做好一件事，不只是做件事」的原則，令食店成為區內人氣爆場舖。 文：Vera Gee 攝：林俊源

蒸粟米雞原汁原味 Sogee自認執著：「我是客家人，將雞肉擦了鹽拿去蒸，連骨都有味。雖然雞肉浸滷水較易處理，蒸雞相對較花時間，賣相亦不及浸滷水般美觀，但蒸出來熱辣辣，雞肉鎖著肉汁，肉質最鮮味好吃。」他指定挑選3斤重以粟米餵飼的無激素雞，比坊間常用2斤重的雞大隻多肉、更重雞味。蒸的時間恰到好處，肉質堅挺入口鮮嫩。8年來累積了一班忠實「雞迷」，曾經有位男熟客即場幹掉一隻豉油雞，再加半隻海南雞，令他最難忘。

$100 樓下嘗蟹肉和牛 最近他在同一條街開分店HKS，標榜出品精緻融合風味，繼續將上環女客人至愛的招牌客家黃酒雞湯大派用場，加入薑、當歸、黨參、紅棗、杞子、蟲草花一齊煲，配日本千味鳥雞肉、雞湯煮蛋、桃膠、寧夏杞子、上海麵，藥膳味溫和暖胃，滋補養顏。新店將受歡迎的上品私房菜作麵食，熬蟹湯同燜鮮蟹肉乾燒伊麵、熬牛骨清湯燉和牛臉頰，以八、九十多元親民價全日供應，即點即煮，端給客人仍保持新鮮熱辣辣。

父子爭拗卻沒隔夜仇 32歲大仔Terrance從15歲開始兼職入廚房幫爸爸手，以前年少的他為了方便省時走捷徑，與爸爸總是意見不合有摩擦。譬如雞肉剛蒸好，他立刻拿去斬；但爸爸堅持要預留時間，用保鮮紙把雞包封，鎖著肉汁防止揮發。又譬如他用濕枱布抹枱面，爸爸不滿，一定要用火酒消毒，枱邊隙縫要抹得一乾二淨。每次火星撞地球，爸爸氣得有幾次在眾人面前趕兒子離開舖頭，兒子還以顏色將手上用具扔落地宣洩怒氣。當大家分開冷靜一下，轉頭又會搭膊頭和好。「始終都是一家人，我們兩父子從來沒有隔夜仇。幾年前女兒出生，我做了爸爸之後，更體會到爸爸的角色，明白爸爸要求高也是為下一代好。」Terrance說。他心中一直銘記爸爸的身教-----「做好一件事，不只是做件事」。現在營運兩間舖，兩父子分工補位，合力做好每道出品給客人。 HKS by雞功房 地址：上環蘇杭街57號AKVO酒店地下

電話：3480 8841

營業時間：星期一至六11am-9pm，星期日休息

