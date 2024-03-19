咖啡機｜De'Longhi全新家用全自動咖啡機RIVELIA 聯乘本地10間咖啡店 期間限定本地咖啡體驗

咖啡迷家中必備咖啡機，隨時隨地為生活打氣！De'Longhi推出全新纖巧家用全自動咖啡機RIVELIA，革命性纖巧機身設計具備可拆卸豆倉，用家可以輕鬆隨時因應心情和口味轉換咖啡豆。品牌將於2024年3月22日至4月21日期間，在K11 MUSEA開設「De'Longhi RIVELIA LOUNGE」期間限定店，讓大家體驗全新咖啡機的方便，更與來自香港、九龍及新界的10家本地咖啡店合作，舉辦家居咖啡體驗工作坊，讓大家感受在家中親手製作咖啡的樂趣！

RIVELIA擁有石墨灰和雪山白兩種色調供大家選擇，並具備創新「Bean Switch」系統，隨機附送兩個豆倉，可以隨心放置不同風味的咖啡豆，輕鬆單手旋轉即可自行切換豆倉，更可透過預先設定咖啡豆品種，讓RIVELIA為你自動調節多達13種研磨度及粉量設定，用最適合及快捷的沖調參數為你保留每種咖啡豆最純粹的風味！另外更有超方便的全自動一鍵即享功能，研磨器亦可自行調節13種研磨度，隨時輕鬆一鍵沖調不同的咖啡。RIVELIA同時具備全新的「Coffee Routine」功能，具自我學習功能，在24小時內收集沖調數據，記錄你在不同時段沖泡咖啡的口味，即時為你推薦最合心意的咖啡飲品，更可同時設置最多四位用戶，度身定做不同的個人口味。

De'Longhi RIVELIA COFFEE LOUNGE：K11 MUSEA期間限定本地咖啡體驗

為了支持香港咖啡業的發展，讓更多人認識本地咖啡的特點和風味，De'Longhi與來自港九新界的10家本地咖啡店合作，在K11 MUSEA舉辦了期間限定的家居咖啡體驗工作坊。咖啡店的專屬咖啡師將攜帶他們店內的特色咖啡豆到現場，向大家介紹不同咖啡豆的特點，並展示RIVELIA的切換豆倉功能，同時使用RIVELIA來即場沖泡不同口味的咖啡！顧客可提前於網上預約，參加以每組四人形式舉行的工作坊，費用為每人＄320，費用已包括一包指定本地咖啡店咖啡豆（200g），大家不妨報名參加，了解更多咖啡的可能性。

【De'Longhi RIVELIA COFFEE LOUNGE】

日期：2024年3月22日至4月21日

時間：中午12時至晚上8時（星期一至四）；上午11時至晚上9時 (星期五至日及公眾假期)

地點：K11 MUSEA 3樓, LA326



【De'Longhi RIVELIA COFFEE LOUNGE】本地咖啡家居體驗工作坊

費用：HK$320/位，費用已包括一包指定本地咖啡店咖啡豆(200g)

詳情