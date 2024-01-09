夜繽紛｜旺角康得思酒店 宵夜時段推「深宵蠔薈自助餐」＄288/位任食美國石蠔/鮮蠔美食/港式大排檔

政府鼓勵「夜繽紛」活動，呼籲市民多外出娛樂消費，最近旺角康得思酒店自助餐餐廳The Place就推出宵夜自助餐，希望以自助餐形式重啟香港宵夜文化。由1月19日起逢星期五晚上10點15分至凌晨12點15分宵夜時段將供應「深宵蠔薈自助餐」，主打鮮蠔美食，並以多款時令海鮮入饌及融入香港「大排檔」街頭美食，加上無限添飲的港式鹹檸七及凍檸樂等，非常吸引！

旺角康得思酒店「深宵蠔薈自助餐」＄288/位

「深宵蠔薈自助餐」自助餐逢周五供應，食客可以任食甜美的美國石蠔、日式吉列生蠔配他他醬、潮州蠔餅及蠔仔粥，自助餐更提供自選拼盤，每位可賓客自選一份刺身拼盤（三文魚、鯛魚、八爪魚、北寄貝）或海鮮拼盤（龍蝦鉗、藍青口、凍蝦、翡翠螺）。而港式大排檔美食方面，心水之選有椒鹽魷魚鬚、避風塘蒜香骨、小炒王、XO醬雞扒炒出前一丁及洋蔥芽菜風味薯條配余均益辣椒醬等，滿滿地道街頭風味！另外還有芝士海鮮焗釀蟹蓋、黯然銷魂飯、鮮蝦炸雲吞及瑞士汁雞翼等熱盤，一定夠飽肚！最後甜品方面亦選擇豐富，由糕餅總廚Roy Ma匠心製作，栗子雲呢拿慕斯蛋糕、開心果白朱古力士多啤梨慕斯蛋糕、焙茶白朱古力歌劇院蛋糕、海鹽焦糖黑朱古力塔，更有八款MÖVENPICK®雪糕任君選擇。



深宵蠔薈自助餐

價錢：成人每位港幣288元，小童每位港幣188元，而長者每位則港幣218元

＊所有價格以港幣結算並另收取加一服務費



The Place

地址：旺角上海街555號香港康得思酒店L樓

訂座電話：3552 3200或WhatsApp 至 +852 9717 4727