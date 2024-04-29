大家樂｜大家樂全新紐西蘭南冰魚柳早餐$34起 與Twins攜手大力推廣綠食風潮 必食滑蛋魚柳漢堡

大家樂近日與Twins攜手大力推廣綠食風潮，宣傳最新紐西蘭南冰魚柳早餐系列，為食客供應更多健康美味的綠色食品選擇，最平$34起就有得食！全新系列特別採用經海洋管理委員會(MSC)認證的紐西蘭南冰魚，品質面保證，分別有滑蛋魚柳漢堡及紐西蘭南冰魚柳，份量足料，是近日的早餐首選！

大家樂採用MSC認證紐西蘭南冰魚 可持續性讓海洋年年有魚

大家樂紐西蘭南冰魚柳早餐 大家樂紐西蘭南冰魚柳早餐系列用上經 MSC 認證的紐西蘭南冰魚，漁業 MSC 標準有 3 個重要的原則包括維持捕撈魚類種群的可持續性、最大限度地減少對環境的影響以及令漁業得到有效管理，讓海洋「年年有魚」，為保護環境出一分力。紐西蘭南冰魚柳口感嫩滑，鮮味十足，炮製炸魚柳一流，入口啖啖肉。滑蛋魚柳漢堡($34)，延續皇牌滑蛋漢堡熱潮，採用純植物製燕麥奶製作炒蛋，成分不含乳糖，膳食纖維更豐富！