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飲食
2024-02-07 18:45:00

太安樓外賣攻略｜黑松露章魚燒／出爐蛋撻／齊柏林熱狗等西灣河掃街小食

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太安樓外賣攻略｜黑松露章魚燒／出爐蛋撻／齊柏林熱狗／梳乎厘/石磨腸粉

太安樓外賣攻略｜黑松露章魚燒／出爐蛋撻／齊柏林熱狗／梳乎厘/石磨腸粉

西灣河太安樓是香港島美食好去處，小小地方可找到黑松露章魚燒／出爐蛋撻／齊柏林熱狗／梳乎厘/石磨腸粉等具香港特色食物。如不想排隊，不妨叫外賣回家慢慢享用。位於港島區西灣河的太安樓，多年來都是附近街坊和學生放學掃街、飯後宵夜的好去處，但原來除了魚蛋、手抓餅，還有更多的美食新選擇，今次為大家精選五間太安樓的大熱掃街小食，大家下次到訪時不妨一試！

超人氣章魚燒小店—真·章魚無雙

這間章魚燒小店，來自葵涌廣場，在旺角中心同樣設有分店，店舖主打十多款口味的章魚燒，例如黑松露口味、蟹膏口味、明太子口味等等，坊間少見，因此很受歡迎，門外經常出現人龍。第一次光顧，當然要試試在網上最有人氣的黑松露口味章魚燒，即叫即整，雖然等候時間較長，但每粒都做得外皮焦香，內裏餡料飽滿，章魚大大粒，表面更淋上大量自家製作的黑松露醬，新鮮熱辣，特別滋味。

真‧章魚無雙地址：西灣河筲箕灣道57-87號太安樓第一街A25A號舖
營業時間：12:00PM -11:30PM

真‧章魚無雙太安樓店電話︰95447356

章魚燒大大粒。網絡來源：instagram：heygoeat 黑松露口味章魚燒。網絡來源：instagram：foodie_snorkmaiden

關注組熱捧出爐蛋撻—金樺餅店

金樺餅店在太安樓開業近30年，賣港式麵包西餅為主，其中蛋撻和多款懷舊西餅特別值得一試。這店的曲奇餅皮蛋撻向來有質素，近年更因為經網上蛋撻關注組推介後成為網民熱捧之選，出爐時間來訪，目測大部份客人一買買半打，很有吸引力！而懷舊西餅同樣不容錯過，這裏有三角朱古力蛋糕、煙囪餅、黃梅醬蛋糕等，全是香港人的童年回憶。

金樺餅店地址：西灣河筲箕灣道57-87號太安樓16號A地下

金樺餅店電話號碼︰31165753

曲奇餅皮蛋撻。網絡來源：instagram：hungrypiggiess 懷舊西餅同樣不容錯過。網絡來源：instagram：hungrypiggiess 開業近30年，賣港式麵包西餅為主。網絡來源：instagram：hungrypiggiess

不可不試—齊柏林熱狗店

香港漢堡包店隨街可見，但專賣熱狗的店舖卻不多，而齊柏林熱狗店在香港擁有十多間分店，絕對是香港熱狗界的龍頭！他們在太安樓也有分店，價錢親民， 人均約$40，更可加配多款小食和飲品，非常飽肚。最推介火炙芝士辣肉醬熱狗，是店舖最人氣的產品，麵包鬆軟，夾着荷蘭腸和黃芥末，配以香辣肉醬，最後在表面加上大量芝士然後用火槍火炙，半溶的芝士金黃焦香，賣相一流！另外美國洋蔥圈熱狗但是只此一家，麵包夾著洋蔥圈和法蘭克福腸，燒烤醬汁特別惹味。

齊柏林熱狗店地址: 西灣河筲箕灣道57-87號太安樓第二街A55A舖

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最推介火炙芝士辣肉醬熱狗。網絡來源：instagram：mysoulrestinfood 賣相一流！網絡來源：instagram：chuzzztastyjourney
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