尖沙咀美食｜Stella Kappo $168起食港日主廚四手聯乘 鳥燒拼盤夢王卵丼飯/和牛漢堡包

尖沙咀精緻餐廳Stella Kappo最近又有新菜單，由來自日本福岡的主廚大隈啓史駐場，為食客帶來獨家秘製Tare醬汁以及最上品的日本串燒美食！另外他更聯同本地主廚Manson，聯手打造全新Fusion餐單，一系列高CP值午市套餐價錢由$168起，即可享用含頭盤、主菜及甜品，主菜方面有鳥燒拼盤夢王卵丼飯、終極豪華和牛漢堡包等七項選擇，豐富又抵食！

在尖沙咀附近工作的上班族有口福了，Stella Kappo於每日中午12時至下午2時45分為食客供應超值精品午餐，最平$168起有交易。頭盤方面，有北海道帆立貝配蜜柑及枝豆、煙燻穴子配山羊芝士及紅菜頭和和牛他他配魚子醬及海苔米子，擺盤精緻超打卡，味道美味而層次豐富。主菜方面則是七選一，例如有終極豪華和牛漢堡包、鳥燒拼盤夢王卵丼飯、托斯卡納炆牛腩等。心水必食鳥燒拼盤夢王卵丼飯，選用富山縣富富富米製作，夢王卵金黃晶瑩令賣相很吸引，再配搭大隈主廚精心製作的燒雞拼盤，一次過將美味齊集在丼飯中！另外亦可加＄70品嚐味噌芥末甘鯛立鱗燒，主廚選用味道濃郁、魚肉稠密的日本甘鯛，以立鱗燒方式炮製美味的佳餚，經油炸後魚鱗變得香脆可口，並加入自家製味噌芥末醬調味，將甘鯛的鮮味昇華。最後甜品則有意大利的傳統甜品意大利松子吉士批，甜而不膩，散發著松子香氣，為今餐作完美句號。

日本主廚高質串燒

除了抵食午餐，更不能錯過由日籍主廚大隈啓史主理製作的特色串燒美食，大廚更會不定期在戶外露天花園位置，即席為大家製作即叫即烤的串燒*，用上自家秘製多年的Tare醬，充滿日本風味！同時Stella亦為串燒配襯相應的雞尾酒及無酒精飲料，讓客人可以在星空下小酌幾杯，放鬆身心。部分串燒可按喜好自選汁燒或鹽燒，有雞腿肉、雞頸肉、雞尾肉等，推介選用來自西班牙黑毛豬肉片包著自日本流心蛋製作的極玉汁燒，同樣配搭主廚自製的Tare醬汁，風味滿分！



*戶外燒烤因應天氣及特殊原因變動，詳情請留意Stella社交平台。

Stella Kappo

地址：尖沙咀彌敦道100號The One 3樓308號舖

營業時間：星期一至日 中午12時至晚上11時（每日下午3時至6時休息）

訂座電話：9301 3108