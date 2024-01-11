情人節2024｜在家自製5款情人節甜品 士多啤梨千層蛋糕、免焗心太軟 宅家玩煮飯仔必整！

臨近情人節，受到疫情影響，大家都減少外出，以減低感染機會。情侶們只好留在室內渡過情人節，以下為大家整理5款情人節甜品食譜，即使在家慶祝都可以別具心思，一於親手為男朋友或女朋友，製作情人節甜品吧！ 情人節甜品食譜｜免焗心太軟 心太軟可說是情人節的必備甜品！這次教大家製作的心太軟，不需要使用到焗爐，都可以有流心效果。而且步驟亦非常簡單，失敗率極低，非常適合廚房新手！ 材料：麵粉 90g／雞蛋 2隻／朱古力 50g／可可粉 20g／牛油 60g／糖 40g／ 做法：

1.先將雞蛋及糖混合。

2.將可可粉及麵粉過篩並與雞蛋和糖攪拌好。

3.再加入已溶化的朱古力及牛油。

4.用中火蒸8分鐘即完成！

情人節甜品食譜｜免焗 OREO 慕絲蛋糕 在家製作甜品最怕沒有焗爐，這時候慕絲蛋糕便是一個不錯的選擇！不用焗爐之餘還能凍食，作為甜品簡直一流！這次製作的慕絲蛋糕一共有3層，如果嫌太複雜的話，可以選擇只製作最上層和餅底，雖然少一層但味道仍然不錯。切記中間一層的朱古力慕絲要放在冰格裏冷藏，不然在倒上最上層的OREO幕絲時會有可能把兩者融合在一起，成品便不好看。 材料：牛奶150mL；OREO 10塊；牛油；濃厚乳酪100mL；魚膠片10g；淡忌廉100mL；朱古力（按喜好加入) 做法：

1.先製作餅底，將OREO餅乾與中間夾心分開，把OREO餅乾搗碎後加入融化的牛油並混合至固態，平鋪在蛋糕模內放雪櫃冷藏（一定要鋪匀）。

2.在朱古力裡加入熱牛奶150mL使其融化，放涼後再加入5g浸軟後的魚膠片。攪勻後再放50mL乳酪攪拌，加在剛製作的餅底上，然後放入冰格冷藏。

3.將淡忌廉100mL打發至6成程度，再把5g魚膠片隔水融化，把兩者混合再加入OREO碎和50mL濃厚乳酪拌勻。

4.把攪拌好的材料倒在冰格的朱古力幕絲上，再在上面隨意鋪上OREO碎，在雪櫃冷藏4小時便完成！

情人節甜品食譜｜迷你士多啤梨千層蛋糕 如果要在情人節贈送手作蛋糕的話，千層蛋糕便屬甜品新手也可製作到的蛋糕，只需要懂得攪拌食材和控制火候即可，而且沒有焗爐也可以做得到，最適合家中設備不足的人士製作！而迷你的千層蛋糕最適合兩個人食用，簡單的蛋糕已經可以看出滿滿的心意。 食材：低筋麵粉125g／牛奶250ml／淡忌廉 200g／砂糖 50g／雞蛋 2隻／牛油 25g／士多啤梨 適量 做法：

1.在牛奶中加入雞蛋、砂糖和融化後的牛油，然後攪拌均勻。

2.將低筋麵粉篩入混合物中攪拌均勻。

3.士多啤梨洗淨後切細。

4.用大湯匙將麵糊倒入易潔平底鑊上，晃動直至鍋底均勻覆蓋一層薄薄的麵糊。

5.小火加熱至餅皮有較大氣泡鼓起後盛出，然後重複步驟，所有餅皮做好後放置一旁降溫。

6.將淡忌廉加入少量砂糖混合，打發至不易變形的狀態即可。

7.將大餅皮分成了小圓餅皮，1塊大餅皮約可分成3至4片小圓餅皮。

8.以一層餅皮、一層淡忌廉、一層士多啤梨的形式疊加至想吃的層數即可。

情人節甜品食譜｜抹茶瑪德蓮蛋糕 近年特別流行瑪德蓮蛋糕，製作簡單之餘，稍作裝飾就可以變成多樣的可愛模樣，特別適合作為情人節甜品食用。加入抹茶的瑪德蓮蛋糕不會太甜，男女都啱食！ 食材：（約12個）

蛋液120g／糖35g／牛油55g

抹茶粉8g／低筋麵粉55g

杏仁粉10g／梳打粉2g

白朱古力 適量／紅莓乾 適量 做法：

1.蛋液加糖攪拌均勻。

2.篩入低筋麵粉、杏仁粉、抹茶粉和梳打粉，以z字型攪拌均勻。

3.加入液化牛油攪拌均勻。

4.用保鮮紙貼面，密封後放入雪櫃冷藏至少1小時。

5.從雪櫃取出回溫半小時，輕輕攪拌裝入擠花袋。

6.模具噴少許油後擠入麵糊至八分滿，輕輕震走表面的氣泡。

7.焗爐以180度預熱，焗18分鐘取出。

8.放涼後倒上溶化後的白朱古力液，灑上弄碎後的紅莓乾即可。