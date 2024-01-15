排隊等位好痛苦？ 五個實用APP訂位叫外賣全包仲有優惠

香港人生活講求效率，但逢假日餐廳便是「大排長龍」，取飛或排隊後甚至要等上一小時才能入座，對一家大細而言更難等位。如果不想每次都苦苦等待，以下就有5個必備的餐廳APP推薦給大家，支援實時遙距排隊及取飛，亦有 APP 提供即日訂座服務，也有各種優惠供大家使用，省時又實用，精明的消費者切勿錯過！

1.The GULU The GULU集合多種服務於一身，例如訂位、取票、外賣、預約等，而且涵蓋的餐廳遍佈港九新界，包括連鎖餐廳和本土小店，因此不論你住在哪一區，都絕對值得下載這個應用程式使用。APP內可根據地區或菜式搜尋自己想要的餐廳，而且亦有「升升卷」，以低廉的價錢購買現金券使用。應用程式內的餐廳數量眾多，總有一間會合理心意，因此不妨先下載，到時候可以預早取票，省卻等候時間！

The GULU集多種服務於一身。

港九新界的連鎖餐廳或小店都可在The GULU裡找到。

2.Open Rice 相信大家對Open Rice並不陌生，但是一般都是使用它來查看餐廳的食評或地址，而甚少使用到應用程式裏的服務。其實除了查看食評外，近年Open Rice新增了訂座、外賣、優惠等服務，可以預先在應用程式裏訂座，有時候還會有特別的折扣，比起自己親身打電話去訂座更方便和優惠。由於疫情關係，其外賣自取服務更有餐廳優惠和付款補貼，使外賣更便宜。如果不想浪費金錢的話，下次訂座或外賣前，不妨先到Open Rice上查看該餐廳有沒有優惠吧！

Open Rice不只有查看和撰寫食評的功能。

3.Kabu App 香港人特別喜歡吃燒肉或火鍋放題，而牛角集團便是香港人常去的餐廳之一。如果你是牛角集團的粉絲，就不得不下載這個集齊所有牛角集團餐廳於一身的應用程式。透過應用程式可進行多種服務，包括遙距取票、訂座、網上購物等，十分方便。而牛角集團的餐廳涵蓋全港，例如牛角Buffet、牛涮鍋、温野菜、和平飯店等餐廳都可在APP裡找到，只有牛角次男方丼飯專門店無法進行遙距取票和訂座服務，因此服務範圍尚算廣泛。下次到牛角吃放題時，不妨先在應用程式裏取票，邊逛街邊透過APP了解取票情況，而不是在店舖外苦苦等待。

Kabu App涵蓋牛角集團大部份的餐廳。

4.香港壽司郎 自從壽司郎進駐香港後，不論平日或假日，門市的人流都絡繹不絕。雖然近期分店愈開愈多，但熱潮仍在，因此上班一族如果想下班後去用膳的話，可能需要等超過1小時，甚至可能遇到沒有籌號的情況，因此這時候便特別需要「香港壽司郎」APP！除了可以預約和取票外，亦可以檢查門市現時的取票狀況，更可以累積積分，一APP多用。不過程式只限香港壽司郎使用，如果不是壽司郎迷可能會嫌麻煩，但其實一個APP就能省卻許多等候時間，因此還是建議大家下載吧！