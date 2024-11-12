新店關注組｜中環大館新派日式意大利咖啡店TOZZO 意籍糕餅主廚自製gelato+意式忌廉夾心包

中環大館咖啡店Between換上新派日式意大利咖啡店TOZZO，由意籍糕點甜品主廚兼創辦人Fabio Bardi原創意大利家鄉深受歡迎的忌廉甜包Maritozzo和gelato，用意大利手法，結合日本食材，讓甜品控流露心心眼！

名店背景意籍糕餅主廚

Fabio Bardi來自意大利撒丁島餐飲家族，他的廚藝之路穿越紐約、巴黎、新加坡、倫敦等地，亦曾在香港米芝蓮三星餐廳 8 ½ Otto e Mezzo，與名廚 Umberto Bombana一起製作創新的意大利糕餅；及後於Dang Wen Li by Dominique Ansel為客人帶來多款備受注目的香港風味甜點，他的豐富閱歷造就甜品界創作領域融合傳統與新派。在擔任米芝蓮星級餐廳Estro糕餅主廚期間，更獲Tatler Dining Hong Kong評選為2024年度最佳糕餅主廚。

現在打造這家新派日式意大利咖啡店，特別製作羅馬深受歡迎的忌廉甜包Maritozzo作為店子的招牌美食，以鬆軟的法國牛油麵包製成意大利風味忌廉三文治，有甜味和鹹味之選。Maritozzo為意大利語，有胖嘟嘟的意思，賦予店名Tozzo的靈感。意式忌廉三文治的甜味餡料有原味忌廉、日本京都抹茶忌廉、朱古力忌廉以及期間限定時令口味；鹹味餡料有夾心包配炒蛋及風乾豬臉頰肉，或牛油果及鰹魚乾。

