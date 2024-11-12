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飲食
2024-11-12 16:00:00

新店關注組｜中環大館新派日式意大利咖啡店TOZZO 意籍糕餅主廚自製gelato+意式忌廉夾心包

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意籍糕點甜品主廚兼創辦人Fabio Bardi原創意大利家鄉深受歡迎的忌廉甜包Maritozzo和gelato。

意籍糕點甜品主廚兼創辦人Fabio Bardi原創意大利家鄉深受歡迎的忌廉甜包Maritozzo和gelato。

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中環大館咖啡店Between換上新派日式意大利咖啡店TOZZO，由意籍糕點甜品主廚兼創辦人Fabio Bardi原創意大利家鄉深受歡迎的忌廉甜包Maritozzo和gelato，用意大利手法，結合日本食材，讓甜品控流露心心眼！
 

意大利忌廉甜包Maritozzo 各$40 有原味忌廉、日本京都抹茶忌廉、朱古力忌廉及期間限定時令口味。 意大利忌廉甜包可自選沾醬、配料及手工意式雪糕。 夾心包配炒蛋及風乾豬臉頰肉$68

名店背景意籍糕餅主廚

Fabio Bardi來自意大利撒丁島餐飲家族，他的廚藝之路穿越紐約、巴黎、新加坡、倫敦等地，亦曾在香港米芝蓮三星餐廳 8 ½ Otto e Mezzo，與名廚 Umberto Bombana一起製作創新的意大利糕餅；及後於Dang Wen Li by Dominique Ansel為客人帶來多款備受注目的香港風味甜點，他的豐富閱歷造就甜品界創作領域融合傳統與新派。在擔任米芝蓮星級餐廳Estro糕餅主廚期間，更獲Tatler Dining Hong Kong評選為2024年度最佳糕餅主廚。

現在打造這家新派日式意大利咖啡店，特別製作羅馬深受歡迎的忌廉甜包Maritozzo作為店子的招牌美食，以鬆軟的法國牛油麵包製成意大利風味忌廉三文治，有甜味和鹹味之選。Maritozzo為意大利語，有胖嘟嘟的意思，賦予店名Tozzo的靈感。意式忌廉三文治的甜味餡料有原味忌廉、日本京都抹茶忌廉、朱古力忌廉以及期間限定時令口味；鹹味餡料有夾心包配炒蛋及風乾豬臉頰肉，或牛油果及鰹魚乾。
 

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意式雪糕$50兩款口味，加雪糕筒$10 品牌肥嘟嘟卡通吉祥物萌爆！ 意籍糕點甜品主廚兼創辦人Fabio Bardi來自意大利撒丁島。 意式雪糕$50小杯(兩款口味)

每天新鮮自製開心果gelato

意大利雪糕每天新鮮製作，共有8款口味輪流供應，固定口味包括開心果、朱古力及士多啤梨，季節口味有栗子、柑橘、黑芝麻、港式鴛鴦等。最趣緻是可配上品牌肥嘟嘟的卡通吉祥物脆餅，這些意國風味甜品配意式咖啡是匹配的組合！

餐牌的另一驚喜位是意大利日本風味全日菜式及美食，由米芝蓮星級餐廳ANDŌ名廚兼顧問Agustin Balbi精心設計，爆谷蝦配辣蛋黃醬、章魚燒炸飯糰、龍蝦沙律夾心包配薯條等都有獨特風味。

新派日式意大利咖啡店環境好chill！ 店內供應早餐及午餐。 全日早餐：楓糖牛油美式鬆餅$78、煎蛋或炒蛋煙肉美式鬆餅$108 可另加錢自選配料，有磨菇、香腸、烤番茄、雜莓、意式雪糕。 章魚燒炸飯糰$38

TOZZO
地址：中環荷里活道10號大館賽馬會藝方2/F (從奧卑利街入口進入)
WhatsApp：5729 7821
營業時間：星期二至日及公眾假早上10時至晚上8時(逢星期一休息)

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