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飲食
2024-11-16 14:00:00

新店關注組｜日本超人氣三軒茶屋芝士蛋糕名店 cafe The SUN LIVES HERE 登陸 K11 MUSEA

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品牌在日本屢獲殊榮。

品牌在日本屢獲殊榮。

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在日本屢獲殊榮、來自東京世田谷區三軒茶屋的芝士蛋糕名店 cafe The SUN LIVES HERE 在尖沙咀 K11 MUSEA 開設首間海外分店，品牌的牧場牛奶樽裝芝士蛋糕及甜品，均是日本電視台、雜誌及名人明星爭相推薦的人氣伴手禮，日系芝士蛋糕迷必朝聖！

創辦人相良恭平揀選香港開設首間海外分店。 招牌 CHILK 牧場牛奶樽裝芝士蛋糕有原味、士多啤梨、綠茶、藍莓及栗子口味。各$65 創辦人相良恭平於2012年創立cafe The SUN LIVES HERE。

樽裝芝士蛋糕三重芝味


品牌至今有12年歷史，所有產品用上北海道十勝地區忌廉芝士、根釧地區的放牧牛牛乳製品、100%生牛乳製酸奶及自家製新鮮酸忌廉等製作。招牌 CHILK 牧場牛奶樽裝芝士蛋糕入口即溶，一次品嘗三重芝味。第一層是生忌廉芝士蛋糕，以北海道根釧產乳脂比例達 47%的濃厚鮮忌廉製作，充滿濃郁牛乳香；第二層是以酸奶製成的雪白牛乳芝士蛋糕，芝味柔和香醇；第三層是結合手作酸忌廉的紐約風芝士蛋糕，芝味清香微酸。樽裝芝士蛋糕有原味、士多啤梨、綠茶口味，創辦人相良恭平親自挑選藍莓味及栗子味樽裝芝士蛋糕，以及新產品 CHILK 芝士味曲奇引入香港首次發售。
 

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栗子味 CHILK 牧場牛奶樽裝芝士蛋糕(香港首賣)$65 藍莓味 CHILK 牧場牛奶樽裝芝士蛋糕(香港首賣)$65 CHILK 牧場牛奶樽裝原味芝士蛋糕$65 CHILK 芝士味曲奇 $88五 (新產品香港首賣，11 月 26 日開售）

4cm厚芝士曲奇三文治


 店內其他芝士甜點還有香烤芝士蛋糕條、芝士蛋糕曲奇三文治、特濃生忌廉芝士蛋糕及 Oreo 曲奇特濃生忌廉芝士蛋糕等。人氣芝士蛋糕曲奇三文治的芝士蛋糕餡厚度達4cm，芝士味特濃口感豐厚，在日本網店1分鐘內迅即售罄。品牌獲得多項殊榮，包括「Ameba Owns of The Year 2017 冠軍」、「全國 GENIC Cafe 大賞 47 東京部門 冠軍」及雜誌《BRUTUS》預訂伴手禮大賞 2020 芝士蛋糕部門準冠軍等大獎；招牌產品 CHILK 牧場牛奶樽裝芝士蛋糕更獲得 2017「世田谷伴手禮」特產認證及「全國推薦觀光伴手禮審查會」認證推薦品等。
 

芝士蛋糕曲奇三文治(冧酒提子味)$68 芝士蛋糕餡厚度達4cm，芝味口感豐厚。 Oreo 曲奇特濃生忌廉芝士蛋糕(12cm)$298 建議食用方法：拆開包裝紙後，放置在冷藏格，解凍 5-6 小時後享用。 特濃生忌廉芝士蛋糕 (12cm)$268 自開業以來廣受好評，外表簡約樸實，芝士香氣濃郁。 香烤芝士蛋糕條$258 (8 條) 芝士費南雪蛋糕質地濕潤，隨身攜帶即開即食很方便。

Cafe The SUN LIVES HERE
地址：尖沙咀K11 MUSEA地下二層B201號舖21室
電話：6317 9004
營業時間：11am-8pm
YAICHI谷日百貨獨家線上預訂：按此
備註：逢星期二於YAICHI谷日百貨線上預訂並自選取貨時間，可安排於下星期一至日到店內自取貨品。

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