新店關注組｜記者實試大阪過江龍鳥貴族 推介芝士雞肉丸/雞腿貴族燒/雞胸脆骨

源自大阪的平民人氣燒鳥店鳥貴族、香港首家屯門店前日(12月9日)開始試業，記者今日去店舖體驗試試出品。場內佔地2,000平方尺，有近百個座位，以二至六人座位為主，高身卡位坐得舒適。

雞類串燒超過20款，不同部位包括雞翅根、雞中翼、雞尾、雞腎、雞皮、雞肝、雞心、雞爽肉、雞胸脆骨等，分別有鹽燒及汁燒。鹽選用雜味較少的岩鹽，記者覺得鹽味串燒整體調味上不會太鹹，剛好吊味，能吃出雞肉本味。秘製醬汁以大量雞肉、蔬菜和水果慢煮而成，濃郁中具鹹味與微甜的層次。其他調味配搭選擇有鹽燒雞柳串配芥末、明太子蛋黃醬燒雞胸肉串、鹽味麻油燒雞肝，串燒每碟兩串一律$29.9。

