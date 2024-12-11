新店關注組｜記者實試大阪過江龍鳥貴族 推介芝士雞肉丸/雞腿貴族燒/雞胸脆骨

源自大阪的平民人氣燒鳥店鳥貴族、香港首家屯門店前日(12月9日)開始試業，記者今日去店舖體驗試試出品。場內佔地2,000平方尺，有近百個座位，以二至六人座位為主，高身卡位坐得舒適。
雞類串燒超過20款，不同部位包括雞翅根、雞中翼、雞尾、雞腎、雞皮、雞肝、雞心、雞爽肉、雞胸脆骨等，分別有鹽燒及汁燒。鹽選用雜味較少的岩鹽，記者覺得鹽味串燒整體調味上不會太鹹，剛好吊味，能吃出雞肉本味。秘製醬汁以大量雞肉、蔬菜和水果慢煮而成，濃郁中具鹹味與微甜的層次。其他調味配搭選擇有鹽燒雞柳串配芥末、明太子蛋黃醬燒雞胸肉串、鹽味麻油燒雞肝，串燒每碟兩串一律$29.9。
快速餐牌系列$19.9
香港店選用甚麼產地雞肉，店方沒有透露，只知道不是日本雞肉。記者試完後推介以下心水：1)秘製醬汁芝士雞肉丸，自製雞肉丸軟嫩鎖著肉汁，與濃郁醬汁好夾，扣著半溶的芝士片吃下夠惹味。2)21cm汁燒雞腿貴族燒，雞肉嫩滑富肉汁卻不失彈性，客人亦可自選香辣味。3)雞胸脆骨，口感非常爽脆，具咬口感。不過，鹽味麻油燒雞肝略帶內臟味，蘸麻油都不覺香口，並非心頭好。
日本菜單與香港店的一樣，本地限定菜品多了一道柚子醋枝豆伴小貝柱，醋酸味開胃解膩一流。此菜品屬於「快速餐牌」系列，一律$19.9，其中麻油醋汁椰菜的椰菜可免費追加。特色菜推介鐵板烤山藥蓉，記者將紫菜絲山藥蓉撈熱騰騰的貴族雞斧飯，奉給客人時烹煮30分鐘，斧飯採用北海道米，飯粒柔軟適中，配搭山藥蓉比想像的可口。
酒品一律$29.9
菜單也有雞肉白湯拉麵、雞湯燴飯，再自選串燒、小菜即成豐富飽肚的定食。至於甜品選擇有濃厚朱古力牛乳、巨蛋雪糕配醬油甜醬、朱古力芭菲配西班牙油條、香港原創甜品抹茶蕨餅配雪糕等。酒款也不少，威士忌、檸檬碳酸酒、Gin酒溝汽水、啤酒、清酒、燒酒、葡萄酒、梅酒、果汽酒、雞尾酒，全部一律$29.9，無酒精飲品則一律$19.9，飲品算抵！香港限定飲品有熱情果果茶、蜜桃果茶及荔枝果茶。
鳥貴族香港分店
地址：屯門屯順街1號屯門市廣場1期1樓1108-1111號舖
營業時間：上午11時30分至晚上10時
備註：12月13日營業時間為4pm-10pm。