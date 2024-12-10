新店關注組｜香港瑰麗酒店首間巴黎酒館MARMO BISTRO 馬賽魚湯/手切薯條/牛骨髓烤肉眼牛扒

香港瑰麗酒店首次涉足法國美食領域，開設全新法式酒館澄雲 (Marmo Bistro)，氣氛非常巴黎，出品都是法國經典具標誌性的菜式，由酒店意大利餐廳BluHouse大廚Giovanni Galeota兼任。



餐廳會因應季節，以頂級肉類和新鮮海產精心設計菜式。頭盤不妨試試Foie Gras Torchon，先用布將自製鴨肝包著，水煮後靜置24小時定型，最後佐以無花果酸辣醬、貢布黑胡椒和烤酸種麵包，鹹與甜味和諧融合。主菜烤肉眼牛扒選取阿根廷牛肋眼 (約600克重) 肉質嫩滑低脂，烘烤後塗上紅酒汁和牛骨髓帶出絲滑感，肉汁豐富，展現出波爾多濃鬱的風味。配搭薯味天然濃厚的手切薯條及下足牛油推至絲滑的馬鈴薯蓉，與伴侶慶祝周年紀念最開懷不過！



其他招牌菜別錯過加上烤Gruyère和Comté芝士而成的甘香法式洋葱湯、工序複雜的馬賽魚湯、已去骨的法式香煎原條龍脷魚、配歐芹和甜蒜醬的法式田雞腿燴飯、以新鮮藍鰭吞拿魚取代油封吞拿魚的吞拿魚尼斯沙律。最後甜品必試南法橙花蛋糕，這裡的版本加入橙花和珍珠糖的芳香，添上精緻的地中海風味。配酒館的法國葡萄酒，更體驗法國風情。

澄雲 Marmo Bistro

地址：尖沙咀梳士巴利道18號香港瑰麗酒店地下

電話：3891 8732

網頁：https://www.rosewoodhotels.com/en/hong-kong/dining/marmo-bistro

營業時間：星期三至日晚上六時至十時半