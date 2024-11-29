新店關注組｜92年日本老字號鰻魚批發商直營うなぎ四代目菊川 第四代傳人駐港掌廚 店內炭烤活鰻

鰻魚控好消息！來自日本名古屋鰻魚料理專門店「うなぎ四代目菊川」將於12月2日在銅鑼灣利園一期開業。名古屋本店於2019年入選愛知縣米芝蓮指南，更獲米芝蓮餐盤之美譽。品牌創立於昭和7年（1932年），由92年日本老字號鰻魚批發商直營，在日本擁有20間分店，韓國、台灣等地也有9間分店，香港店為全球第30間店鋪。品牌第四代傳人菊川雄平親自駐港親自掌廚，將正宗的炭烤日本鰻魚飯帶來香港。 文：Vera Gee 攝：吳康琦

香港店照足日本店模式，進口肥美大條的養殖活鰻魚，運到店內以專用設備儲存，並用水浸洗去除鰻魚的泥羶味。為保持鰻魚的鮮度，店方會按客人柯打數目即場處理鰻魚，使用自家研發的備長炭爐，在高溫短時間內直火烤製原條鰻魚。記者看菊川雄平先生一直叮緊火候，翻轉鰻魚，把鰻魚烤至外皮焦脆，然後塗上由創業起便傳承至今的自家製秘方醬汁，最後放在信樂燒特製器皿內保溫，長度及闊度剛好配合存放「一本鰻」，展現了日本人的貼心之處，以及對鰻魚飯體驗的重視。

鰻魚大條肥美油脂豐腴

大家平常吃的鰻魚大多是來貨已加工蒲燒，醬汁濃甜，卻欠缺鰻魚鮮味和彈性。這店即烤原條活鰻，外脆內嫩，保留鰻魚原始本味，魚肉油脂豐腴。無論白燒或汁燒，鰻魚一樣重魚味，兩者分別在於白燒炭香風味較強，汁燒味道較香濃juicy。鰻魚飯定食可選一條份量、一魚三吃或基本丼量，連米飯、時令配菜、醃菜及鰻肝養生湯，定食由$243起至$398不等，份量飽肚。想食豪啲可選兩款會席套餐，有齊刺身、白燒鰻、鰻魚玉子燒及蒲燒鰻重，一次過吃盡多道鰻魚料理。小吃都以鰻魚為主，有炸鰻肝、鰻魚春卷、鰻骨仙貝等。

鰻魚店氣氛日系，廚房設透明窗口讓客人觀賞燒鰻魚過程，女店員身穿和服。裝修由日本屢獲殊榮的日本設計公司操刀，採用空間線條的設計配合日本傳統音樂，讓客人感受空氣流動和聲音，透過五感細嘗精緻鰻魚料理。