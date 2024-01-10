新春限定｜「鹿兒島 Fair」$48起嚐鹿兒島縣當季食材 必試炭火蒲燒薩摩活鰻魚

日本九州南部的鹿兒島，向來盛產優質食材，當地豐富的自然資源孕育出從海上到陸上的各類原創鄉土及當地美食，其中以鹿兒島黑毛和牛最為人津津樂道。為了推廣鹿兒島的美食，鹿兒島縣農政部農政課聯同木戶和鵜舞餐廳，合作推出期間限定「鹿兒島 Fair」，用上鹿兒島縣當季食材，在兩間餐廳供應一系列季節限定的鹿兒島料理，價錢由$48起，非常貼地。

「鹿兒島 Fair」限定餐單

由1月 8日至2月29日，鹿兒島縣農政部農政課將聯同木戶和鵜舞餐廳推出「鹿兒島 Fair」，餐廳將提供限定餐單，由經驗豐富的日藉主廚木村潤一郎主理，讓食客用味蕾感受鹿兒島魅力。必食炭火蒲燒活薩摩活鰻魚（$498），選用來自鹿兒島的志布志活鰻魚，肉質肥美彈牙，店家先將其簡單蒲燒，再泡冰水及進行真空處理，鎖緊鰻魚風味，最後以木戶最著名的炭火燒烤方式香烤，令鰻魚外皮燒得焦香，同時帶有淡淡炭燒香味。另外亦有經典日本料理薩摩芋牛油燒（$48），用上鹿兒島特產的薩摩芋，蒸熟後使用牛油將薩摩芋烤香，口感香甜綿密。



還有茶美豚肉金柑沙律（$168），選用鹿兒島特產茶美豚，茶美豚的飼料特別加入綠茶粉和甘薯飼養，這種養殖方式賦予了豚肉獨特的風味和質地，肉質細嫩無渣。沙律內亦有鮮甜的鹿兒島金柑，這款金柑可以連皮生吃，整體清新開胃。而奄美大島特色雞飯（$118）在香港也比較少機會品嚐到，被譽為鹿兒島的茶漬雞飯，是奄美獨有的傳統家庭料理。木村先生特別將雞肉用鰹魚湯浸泡，為雞肉增添鮮甜風味，配上有雞肉絲、蔥花、香菇絲、蛋絲、海苔、雪菜及芝麻等食材，再淋上燉煮而成濃醇香的雞湯即可，簡單而美味。