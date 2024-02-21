東京手信2024｜日本6大人氣禮盒 必買銷量排行No.1！$20起入手曲奇/糖果/蛋糕

去日本東京旅遊當然要買手信！既可帶回香港慢慢細味，又能延續外遊時喜悅的心情。如果去東京旅行時覺得選擇多到無從入手，又想精選出最好的手信送禮給親友同事，以下就為大家列出6款日本熱銷的人氣禮盒，全部都可以在東京車站買得到，部分更是站內Gransta Tokyo商場銷量排行第一位！價錢方面有平有貴，最平$20港元就有交易，供應期有限，下文即睇詳情！
東京手信推介2024｜1.Now on Cheese♪ 東京車站限定口味
「Now on Cheese♪」是日本其中一間最人氣的芝士甜品專門店，招牌貨是夾心芝士蛋糕，店家先以北海道鮮忌廉和澳洲忌廉芝士製作出濃郁香軟的芝士蛋糕，再夾人香脆的餅乾中，食起來層次豐富，現場可單個購買。另外店舖亦有東京車站限定芝士曲奇，特別用上煙熏芝士及卡芒貝爾芝士製作，吃起來帶有海鹽、煙熏及芝士香，值得一試！
Now on Cheese♪芝士蛋糕
價格：378日元（約20港元）
東京手信推介2024｜2. Suica企鵝聯乘Ladurée 馬卡龍
Suica企鵝是「西瓜卡」的吉祥物，去東京買手信時一於順道帶他回家！法國馬卡龍品牌「Ladurée 」在東京車站的分店就聯乘Suica企鵝，推出了限定8件裝馬卡龍禮盒，客人可自由組合心水口味，推介玫瑰、焦糖和朱古力，味道好之餘，重點是包裝和馬卡龍表面都印有Suica企鵝圖案，超級可愛！
8件裝馬卡龍禮盒
價格：4,752日元（約246港元）
東京手信推介2024｜3.COCORIS 榛果朱古力夾心餅乾
如果喜歡朱古力曲奇，必買「COCORIS」出品的榛果朱古力夾心餅乾！品牌自2020年在東京車站開設分店後，一直深受各地旅客歡迎，招牌的少女側面商標圖案更是令人印象深刻！榛果朱古力夾心餅乾是2023年7月銷量第一位，選用西班牙朱古力和榛果粉製作，甜膩的朱古力餅乾絕對是送禮的好選擇！
6件裝COCORIS 榛果朱古力夾心餅乾
價格：1,296日元（約68港元）
東京手信推介2024｜4.Ivorish法式吐司蛋糕禮盒
來自來自九州福岡的日本法式吐司專門店「Ivorish」一向有不少捧場客，招牌法式吐司香甜綿密，加上外形吸引，很受日本人所喜愛。而他們位於東京車站則設有手信店，賣吐司造型的小蛋糕，吃起來帶有楓糖興牛油的味道，質感濕潤香軟。
6件裝Ivorish禮盒
價格：972日元（約130港元）
東京手信推介2024｜5.The MAPLE MANIA 楓糖男孩奶油夾心餅乾
「The Maple Mania 楓糖男孩」包裝可愛精美，曾創下每年銷售600萬以上的佳續，亦是Gransta Tokyo商場在2023年11月公布的銷量第一位！品牌人氣商品分別為奶油夾心餅乾、朱古力蛋糕以及年輪蛋糕，必買經典楓糖奶油夾心餅乾，曲奇酥脆，餡料奶滑，滿滿楓糖味香甜滋味！
8件裝綜合口味禮盒
價格：2,500日元（約130港元）
東京手信推介2024｜6.Hiroo no Bischeenne餅乾
想買精緻的禮盒送禮？推介由東京烘焙店「Burdigala」出品的「Hiroo no Bischeenne」餅乾禮盒。餅乾以「能夠小口品嚐的優雅甜點」為設計靈感，用上五種香料製作，並推出栗子糖霜、蔓越莓起司、開心果等等口味。
8件裝餅乾禮盒
價格：2,250日元（約117港元）