梁祖堯最新著作《食本地鮮》走訪14個本地農場 炮製42道香港風味料理

舞台劇演員梁祖堯（阿祖）身兼多重身份，也是農夫、本地農業支持者、料理人。他對本土產物有濃厚情意結，曾著書《香港人食香港菜》介紹本地四季時令蔬菜，大受歡迎。今次輪到與「字字研究所」推出另一本筆記著作《食本地鮮》，記錄他親自走訪發掘香港14 位有心有力的本地食物生產者，搜羅良心優質食物，繼續大力支持香港產業。

就地取材即場示範烹調 阿祖走訪了本地雞舍、豬場、荷花田等農場，與不餵藥物養豬人、人道養魚專家、香港種植咖啡實驗者、在香港種薑的農夫等訪談，並記錄他們的苦與樂，怎樣解決遇上的種種困難，付出心機和汗水生產良心優質食物。阿祖即場採收蓮子、掘薑，又試摘即食野菜、蠔菇、無花果，並就地取材，活用這些豬肉、雞肉、養殖海魚、菇菌、火龍果、醃菜、天然生曬麵豉等，即場炮製from farm to table的42道風味料理。

食譜有心思 阿祖炮製的美食包括蝦醬蒸玻璃肉、汁煮蠔飯、荷葉排骨蒸伊麵、粉紅玫瑰菇炒肉碎、煎封懵仔魚配發酵茶、三杯雞、薑黃飯、無花果多士、火龍果奶蓋、蜜糖芥末醬厚蛋治等，更分享個人食譜。書中記錄了阿祖上山下海、捐窿捐罅、邊走邊煮，很有心支持本地新鮮食材。跟他採用本地食材烹調菜式，就會明白買餸要揀本地先，要食本地鮮！ 售賣點：各大書店