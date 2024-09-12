灣仔美食｜復古昭和風喫茶店KEIBA競 一生最高の焦糖布丁＋魔法雪糕咖啡啫喱

精品咖啡店sensory ZERO與香港賽馬會合作的體驗店。

型格高質精品咖啡店sensory ZERO踏入10周年，最新企劃有聯乘香港賽馬會合作的復古日式洋風喫茶店KEIBA競，以日本昭和時代為主題，襯托60至80年代日本經典玩意及及懷舊競馬精品作布置，啱晒各位打卡狂！

米專家嚴選一見鍾情米

餐飲界才俊店主Alvin Hui不單為新店親自赴日本選購懷舊裝飾品，本身身兼香港唯一駐港《米 • 食味鑒定士》，專誠從日本宮城縣嚴格進口一見鍾情(ひとめぼれ)白米，白米香味和黏度適中，米香十足，口感紮實，特別適合配搭丼飯料理。新米生產於2023年，在港煮用前新鮮精磨，比起其他進口的日本米更能保留米粒的水分與米香，讓客人能細嘗最佳狀態、最優質的日本米。新店特設一系列一見鍾情米特上便當，有澳洲M5+和牛、蒲燒鰻魚、西京燒三文魚野菜。便當包括沙律、前菜及味噌湯，組合豐富飽肚。日式洋食也特選了肉嫩多汁的漢堡扒配東京炒麵，配搭香濃惹味。

DIY咖啡啫喱 復古和洋風喫茶店怎可缺少經典的焦糖布丁？Q 彈的布丁採用日本蛋製成，淋上日本甜點招牌的鮮忌廉及紅櫻桃，配上呍呢嗱雪糕，以日本直送的玉虎堂復古布丁專用盤子盛載，散發昭和懷舊風情。另一新作魔法雪糕咖啡啫喱，非一般 Affogato，客人將香濃的 Espresso 淋在加了魚膠粉的呍呢嗱雪糕，靜待4分鐘，Espresso 會幻變成啫喱，帶出甘甜平衡、爽滑並重的獨特口感。場內配備特大電視及投影機屏幕，方便客人觀賞賽事，也適合大家包場舉辦派對。



KEIBA by sensory ZERO

地址：灣仔春園街61-65號新春園大廈地下1-3號舖

電話：2831 0002

包場查詢電話:香港賽馬會WhatsApp9737-4762

營業時間:正午12時-晚上9時30分

備註：賽事日須透過馬會網上預訂，非賽事日毋須預訂，客人滿18歲才能入座。

收費須知:

本地賽事日： 1人座位$238;2人枱$476;4人枱$952 (已包括服務費)

非賽事日：按餐牌收費