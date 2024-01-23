炮台山美食｜人氣咖啡店Coffeelin 登陸炮台山油街 復古環境歎正宗米蘭咖啡

城中有不少出色的咖啡店，而在2018年開業的Coffeelin就是其中一間，Coffeelin早年在西營盤開設首間咖啡店，以傳統意大利咖啡風味以及特色裝修吸引不少咖啡迷捧場，口碑不俗，並相繼在跑馬地、灣仔和炮台山開設分店。而品牌旗下第四間咖啡店最近亦在炮台山開業，選址歷史悠久的油街，由著名建築師和室內設計師JJ Acuna設計，融合了復古和孟菲斯（Memphis）風格，自然光透過落地窗灑滿室內，滿滿歐陸風情。
Coffeelin炮台山油街新店開業！
Coffeelin主打正宗米蘭咖啡文化，炮台山Coffeelin新店保留了原汁原味北意大利風情，以咖啡店酒吧的模式經營，供應高質咖啡的同時，晚上亦將會有雞尾酒選擇，與城中一眾日式和澳洲式咖啡店截然不同。店舖以正宗的意式風味咖啡和傳統意式濃縮咖啡作招牌，也有意大利泡沫咖啡、拿鐵和瑪奇朵等咖啡，滿足不同客人的喜好。咖啡豆方面，則選用La Storica 1991咖啡豆，這款咖啡豆由獲Bargiornale national Bar Award 2016評選為意大利最佳咖啡酒吧、位於米蘭郊區Torrefazione Il Griso咖啡店所烘焙，是該店的秘密招牌混合咖啡豆，並由Griso的聯合創辦人和烘焙大師Antonio Biscotti精心挑選最上乘的咖啡豆，品質佳良，誠意十足！
羅馬主廚坐陣 多款意大利美食
今次炮台山新店更提供美食菜單，交由來自羅馬近郊的主廚Umberto D'Avino主現，為食客奉上從其祖母學到的家傳食譜菜式，加入香港本地食材改良，配合香港人的口味。食物方面，推介昇華版火腿芝士多士，特別用上意大利風乾火腿和芳提娜芝士炮製，鹹香滋味，亦有夾有意式肉腸和松露忌廉軟芝士（Stracciatella）的經典玫瑰花小卷（Rosetta roll），同樣適合在早餐時間享用。另外還有烤八爪魚鬚配薯仔泡沫及煙甜椒及意大利獵人燴雞配焗薯仔及西洋菜沙律，以及牛油地中海鯷魚自家製意大利蛋幼麵。
Coffeelin
地址：炮台山電氣路228號地下
營業時間：每日上午 8 時至晚上10時