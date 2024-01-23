炮台山美食｜人氣咖啡店Coffeelin 登陸炮台山油街 復古環境歎正宗米蘭咖啡

城中有不少出色的咖啡店，而在2018年開業的Coffeelin就是其中一間，Coffeelin早年在西營盤開設首間咖啡店，以傳統意大利咖啡風味以及特色裝修吸引不少咖啡迷捧場，口碑不俗，並相繼在跑馬地、灣仔和炮台山開設分店。而品牌旗下第四間咖啡店最近亦在炮台山開業，選址歷史悠久的油街，由著名建築師和室內設計師JJ Acuna設計，融合了復古和孟菲斯（Memphis）風格，自然光透過落地窗灑滿室內，滿滿歐陸風情。

Coffeelin炮台山油街新店開業！ Coffeelin主打正宗米蘭咖啡文化，炮台山Coffeelin新店保留了原汁原味北意大利風情，以咖啡店酒吧的模式經營，供應高質咖啡的同時，晚上亦將會有雞尾酒選擇，與城中一眾日式和澳洲式咖啡店截然不同。店舖以正宗的意式風味咖啡和傳統意式濃縮咖啡作招牌，也有意大利泡沫咖啡、拿鐵和瑪奇朵等咖啡，滿足不同客人的喜好。咖啡豆方面，則選用La Storica 1991咖啡豆，這款咖啡豆由獲Bargiornale national Bar Award 2016評選為意大利最佳咖啡酒吧、位於米蘭郊區Torrefazione Il Griso咖啡店所烘焙，是該店的秘密招牌混合咖啡豆，並由Griso的聯合創辦人和烘焙大師Antonio Biscotti精心挑選最上乘的咖啡豆，品質佳良，誠意十足！