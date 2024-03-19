熱門搜尋:
23條立法 SEASONS PLACE 潮濕 華富邨重建 LOONG 9 23條立法 泰峯 李龍基 大光麵 八達通全國通 流感 日圓匯率 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 炎明熹 食譜 減肥
Ad Block Ad Block
返回
飲食
2024-03-19 16:02:00

熱氣易眼腫? 盤點5款消腫食物 生薏米/蘋果醋超有用

分享：
熱氣易眼腫? 盤點5款消腫食物 生薏米/蘋果醋超有用

熱氣易眼腫? 盤點5款消腫食物 生薏米/蘋果醋超有用

用眼過度、熱氣、攝取鹽分過多等都會導致眼腫或水腫，除了可以通過冷敷、熱敷或按摩來舒緩浮腫情況外，通過飲食亦可以改善相關狀況。以下就盤點5款舒緩眼腫食物，助大家遠離水腫眼腫！

眼敏感紓緩方法｜紓緩眼敏感方法 眼敏感紓緩方法｜減少接觸致敏原 眼敏感紓緩方法｜如果是季節性過敏，敏感時避免佩戴隱形眼鏡 眼敏感紓緩方法｜佩戴太陽眼鏡及帽沿較寬的帽子 眼敏感紓緩方法｜保持家居清潔 眼敏感紓緩方法｜避免捽眼
Ad Block

舒緩眼腫食物｜生薏米 

薏米大致可以分為生薏米、熟薏米和洋薏米三種，其中以生薏米的利尿袪濕功效為最高，不但可以促進身體的新陳代謝，還可以幫助排出體內多餘的水分，從而達致舒緩眼腫的效果。建議可以在身體出現水腫或眼腫時，利用生薏米加水沖泡成薏米水飲用來舒緩浮腫情況。不過薏米性寒，因此不建議飲用過多，達到袪水腫效果後即可。

生薏米的去水腫效果更佳。 可以加水沖泡成薏米水飲用。 日常生活中亦可以將薏米加在米飯中一起食用。

舒緩眼腫食物｜紅豆 

紅豆中富含具利尿及消水腫成份的鉀質，每100g的紅豆約有1203mg的鉀，因此可以達致消腫排膿，清熱解毒的作用，針對因攝取鹽分過多而導致的眼腫問題特別有幫助。除了可以將紅豆沖水飲用外，還可以製成紅豆沙、紅豆湯等來幫助舒緩眼腫。

紅豆具有排毒利尿的功效。 可以用紅豆煮粥食用。 紅豆水的去腫效果更佳。
Ad Block

舒緩眼腫食物｜燕麥 

燕麥中不但含有幫助消除浮腫問題的亞油酸，更擁有豐富的膳食纖維，可以增加飽腹感的同時，還可以達致消腫效果，特別適合在發現有眼腫問題的早上，直接沖泡一碗燕麥食用，以幫助快速舒緩眼腫問題。

Ad Block
燕麥含有多種膳食纖維，除了可以幫助去水腫，對減肥亦有一定幫助。 作為去水腫的早餐屬不錯的選擇。 同時可以當作穀物，加入在米飯中一起食用。

舒緩眼腫食物｜蘋果醋 

蘋果醋含有大量的維他命及果膠等酸性成份，除了可以促進新陳代謝，還可以幫助平衡身體的酸鹼值，具有優秀的排毒利尿作用，因此可以幫助舒緩水腫及眼腫問題。

蘋果醋可以幫助平衡身體的酸鹼值，從而幫助去水腫。 可以因應水腫程度稀釋蘋果醋。 可以作為早餐飲品飲用。

舒緩眼腫食物｜黑咖啡/濃茶

無論是黑咖啡或濃茶，其咖啡因都可以促進新陳代謝，繼而達致排毒利尿的效果，從而幫助舒緩身體的浮腫，對於因飲水或攝取鹽分過多的眼腫問題特別有幫助。如果想充分發揮舒緩浮腫的功效，需要注意不應在黑咖啡或濃茶中加入任何糖或奶。

Ad Block
黑咖啡具有利尿袪腫的作用。 飲用濃茶亦可以幫助去除浮腫。 不少明星都喜歡飲黑咖啡來去除浮腫。
Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受