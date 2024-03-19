熱氣易眼腫? 盤點5款消腫食物 生薏米/蘋果醋超有用

用眼過度、熱氣、攝取鹽分過多等都會導致眼腫或水腫，除了可以通過冷敷、熱敷或按摩來舒緩浮腫情況外，通過飲食亦可以改善相關狀況。以下就盤點5款舒緩眼腫食物，助大家遠離水腫眼腫！

舒緩眼腫食物｜生薏米 薏米大致可以分為生薏米、熟薏米和洋薏米三種，其中以生薏米的利尿袪濕功效為最高，不但可以促進身體的新陳代謝，還可以幫助排出體內多餘的水分，從而達致舒緩眼腫的效果。建議可以在身體出現水腫或眼腫時，利用生薏米加水沖泡成薏米水飲用來舒緩浮腫情況。不過薏米性寒，因此不建議飲用過多，達到袪水腫效果後即可。

舒緩眼腫食物｜紅豆 紅豆中富含具利尿及消水腫成份的鉀質，每100g的紅豆約有1203mg的鉀，因此可以達致消腫排膿，清熱解毒的作用，針對因攝取鹽分過多而導致的眼腫問題特別有幫助。除了可以將紅豆沖水飲用外，還可以製成紅豆沙、紅豆湯等來幫助舒緩眼腫。

舒緩眼腫食物｜燕麥 燕麥中不但含有幫助消除浮腫問題的亞油酸，更擁有豐富的膳食纖維，可以增加飽腹感的同時，還可以達致消腫效果，特別適合在發現有眼腫問題的早上，直接沖泡一碗燕麥食用，以幫助快速舒緩眼腫問題。

舒緩眼腫食物｜蘋果醋 蘋果醋含有大量的維他命及果膠等酸性成份，除了可以促進新陳代謝，還可以幫助平衡身體的酸鹼值，具有優秀的排毒利尿作用，因此可以幫助舒緩水腫及眼腫問題。